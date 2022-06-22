Сбойка Керакского тоннеля на Транссибе

На Транссибе выполнена сбойка (соединение двух встречных выработок) Керакского тоннеля на перегоне Ульручьи – Ковали в Амурской области. Работы выполняла «Бамстроймеханизация» (входит в ГК 1520).

По информации Группы, тоннель станет самым длинным на Забайкальской железной дороге – 926 м. Новое сооружение строят рядом со старым – после 110 лет эксплуатации старый тоннель не соответствует современным требованиям безопасности, поезда вынуждены проходить его со сниженной скоростью.

Движение по новому тоннелю планируют запустить в 2024 году. Ввод Керакского тоннеля обеспечит бесперебойную поставку грузов и увеличит пропускную способность участка Транссиба – до 153 пар поездов в сутки. Скорость поездов при этом вырастет до установленной. Кроме того, существенно снизятся затраты на содержание сооружения.

Тоннель строят в сложных горно-геологических условиях, двумя способами. С восточной стороны из-за высокой крепости скальных пород – буровзрывным, с западной – с помощью горного экскаватора. Работы идут круглосуточно, на объекте задействовано порядка 400 человек и 60 единиц современной техники.

Строителям предстоит выполнить монолитную железобетонную отделку тоннеля, гидроизоляцию, смонтировать коммуникации и оборудование, электрифицировать сооружение, возвести комплексы для обслуживающего персонала и охраны.

Фото, видео: Группа Компаний 1520