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Администрация Суэцкого канала повышает транзитный сбор
19.09.2022

Администрация Суэцкого канала повышает транзитный сбор


    • Администрация Суэцкого канала (SCA) с 1 января 2023 года повышает транзитный сбор, сообщает Maritime Executive со ссылкой на заявление SCA.

    Повышение сбора за прохождение канала на 15% коснется всех типов судов, за исключением сухогрузов и круизных лайнеров – для них сбор увеличится на 10%.

    «Гибкая ценовая стратегия Суэцкого канала продиктована изменениями в мировой экономике, – цитирует издание председателя Администрации Суэцкого канала Усаму Раби. – Увеличение транзитных сборов связано с тем, что SCA следит за всеми изменениями на судоходном рынке, отслеживает постоянно растущие фрахтовые ставки на большинство типов судов. Они достигли беспрецедентного уровня, и прогноз на следующий год показывает, что рост сохранится».

    Он отметил, что плата за транзит по Суэцкому каналу зависит от ряда факторов, наиболее важным из которых является средняя ставка фрахта для различных типов судов. В прошлом году значительно выросли транзитные сборы для контейнеровозов, поскольку фрахтовые ставки на них резко выросли в разгар пандемии Covid-19.

    У.Раби добавил, что на увеличение транзитного сбора также оказали влияние растущие цены на энергоносители и темпы глобальной инфляции. Эти факторы увеличили эксплуатационные расходы и расходы на навигационные услуги, предоставляемые каналом.

    «SCA ожидает, что с повышением транзитного сбора годовой доход Суэцкого канала вырастет на 700 млн долларов», – пишет Maritime Executive, отмечая, что с начала этого года SCA дважды повышала надбавку за транзит – один раз в феврале и еще раз в марте, ссылаясь на рост мировой торговли.

    Напомним, с 7 октября этого года Турция в 5 раз повышает сборы за прохождение Босфора Дарданелл.


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