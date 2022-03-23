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Администрация Суэцкого канала снова поднимает транзитный сбор
23.03.2022

Администрация Суэцкого канала снова поднимает транзитный сбор

    • С 1 мая Администрация Суэцкого канала временно поднимает транзитный сбор для груженых танкеров, перевозящих сырую нефть и нефтепродукты, сообщает MarineLink.

    Вместо 5%-ного повышения обычного транзитного сбора, установленного Администрацией канала с 1 мая, сбор для груженых танкеров составит 15%. Для танкеров в балласте повышение останется на уровне ранее объявленных 5%. Надбавка действует для судов, следующих в обоих направлениях.

    Кроме того, с 10% до 20% будет увеличена надбавка к транзитному сбору для танкеров-химовозов, LPG-газовозов и прочих танкеров для перевозки наливных грузов, груженых и в балласте.

    С 5% до 10% увеличивается надбавка к транзитному сбор для балкеров, проходящих через канал гружеными и в балласте. Для остальных судов надбавка поднимется с 7% до 14%.

    «Увеличение транзитного сбора связано со значительным ростом мировой торговли, улучшением экономики судоходства, развитием водных путей канала, а также повышением качества обслуживания проходящих судов», – цитирует издание циркуляр Администрации канала.

    Отмечается, что надбавка является временной и может быть изменена или отменена в зависимости от рыночных условий.


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