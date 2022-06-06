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FPSO для Израиля прошла Суэцкий канал
06.06.2022

FPSO для Израиля прошла Суэцкий канал

    • Администрация Суэцкого канала поделилась видео прохода через канал новой плавучей установки FPSO компании «Energean». Как отмечают в Администрации канала, это первый подобный проход в истории канала. В операции 3 июня было задействовано четыре буксира Администрации канала.

    Установка «Energean Power» построена для газового месторождения Кариш, расположенного на шельфе Израиля, на верфи Sembcorp Marine в Сингапуре. Резка стали для строительства FPSO началась 26 ноября 2018 была на верфи Cosco в Китае. 3 апреля 2020 года корпус судна был отправлен с верфи Cosco в Сингапур, куда прибыл 15 апреля.

    Производительность «Energean Power» по переработке газа составит 800 млн стандартных кубических футов в сутки (8 млрд кубометров в год), емкость по хранению СПГ – 800 тыс. баррелей (127,2 тыс. куб м).

    Видео: Администрация Суэцкого канала


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