FPSO для Израиля прошла Суэцкий канал

Администрация Суэцкого канала поделилась видео прохода через канал новой плавучей установки FPSO компании «Energean». Как отмечают в Администрации канала, это первый подобный проход в истории канала. В операции 3 июня было задействовано четыре буксира Администрации канала.

Установка «Energean Power» построена для газового месторождения Кариш, расположенного на шельфе Израиля, на верфи Sembcorp Marine в Сингапуре. Резка стали для строительства FPSO началась 26 ноября 2018 была на верфи Cosco в Китае. 3 апреля 2020 года корпус судна был отправлен с верфи Cosco в Сингапур, куда прибыл 15 апреля.

Производительность «Energean Power» по переработке газа составит 800 млн стандартных кубических футов в сутки (8 млрд кубометров в год), емкость по хранению СПГ – 800 тыс. баррелей (127,2 тыс. куб м).

Видео: Администрация Суэцкого канала