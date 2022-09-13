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20-футовые контейнеры с рынка не уйдут
13.09.2022

20-футовые контейнеры с рынка не уйдут


    • Доля 20-футовых контейнеров в мировом контейнерном парке в ближайшие пять лет останется стабильной – порядка 25%, сообщает Spalsh со ссылкой на прогноз консалтингового агентства Drewry.

    «В 2021 году производство 20-футовых контейнеров сократилось, однако в этом году объем заказов восстановился, и вопреки распространенному мнению, их доля в мировом парке в обозримом будущем останется на уровне 25%», — отмечает Drewry.

    За 8 месяцев этого года китайские производители, на долю которых приходится более 96% рынка, произвели 20-футовых контейнеров суммарной вместимостью 500 тыс. TEU. Это на 64% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и на 35% — по сравнению с 2020 годом. По прогнозам Drewry, объем производства контейнеров по итогам 2020 года составит 900 тыс. TEU. В 2021 году было произведено контейнеров суммарной вместимостью 560 тыс. TEU.

    Фото: Global Ports, ВСК


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