Кто заменил российских миллиардеров на роскошных яхтах

Заказы на аренду суперъяхт в этом году выросли на 20% по сравнению с прошлым годом, сообщает Bloomberg со ссылкой на агентство Fischer Travel Enterprises, среди клиентов которой банкиры, CEO крупных компаний и высокопоставленные чиновники, готовые платить миллионы за недельный отдых. Эту тенденцию отмечают и другие компании, сдающие в аренду яхты супер-премиум-класса с мишленовскими ресторанами, кинотеатрами и подводными лодками.

«Аренда яхт очень популярна, потому что наши клиенты хотят конфиденциальности, безопасности и гибкости, которые она им дает. Они хотят роскоши», — отметила президент Fischer Travel Enterprises Стейси Фишер-Розенталь. Ее компании платят 150 тыс. долларов только за то, чтобы присоединиться к сервису, благодаря которому суперъяхты можно арендовать в любой точке мира.

Основную часть клиентской базы компаний, сдающих суперъяхты в аренду, составляют американцы. «Они заполняют нишу богатых русских, которые сейчас ограничены в путешествиях», — пишет издание.

По словам директора по маркетингу и развитию бизнеса Fraser Yachts Марка Дункана, в первой половине года их компания организовала почти 500 частных круизов. Рост количества бронирований составил 32% по сравнению с прошлым годом. Причем, бОльшая их часть пришлась на американцев, арендовавших суперъяхты впервые. Среди суперъяхт, которые сдает в аренду Fraser Yachts, — «Wheels», 75-метровое судно со спортзалом и ночным клубом.

По словам М. Дункана, их клиенты становятся моложе – в среднем им 50 лет, когда как в последние 20 лет средний возраст арендаторов составлял 60-65 лет. По его словам, в этом году около 35% клиентов Fraser не знакомы с яхтингом, ранее их было 15%.

Круизы с участием нескольких поколений одной семьи становятся более популярными после снятия ограничений по короанвирусу. Тенденции к совместным путешествиям стимулируют спрос на большие суперъяхты, которым меньше трех лет и их длина 50-60 м. Количество таких бронирований за год выросло на 30%.

Одна из самых дорогих суперъяхт в мире, доступных для аренды, — 126-метровый «Octopus» с двумя вертолетными площадками, лифтом и баскетбольной площадкой. Аренда этой яхты обойдется в 2,2 млн долларов в неделю. Экипаж судна – 42 человека, яхта может принимать до 12 гостей. «Яхта не простаивает — уже поступили заявки на месячные круизы по Средиземноморью на следующее лето», — пишет издание.

По данным Fraser Yachts, в настоящее время в мире 3,1 тыс. яхт, доступных для аренды. Но их количество сократились, поскольку санкции в отношении России вывели часть судов с рынка. Одна из них, 72-метровая «Axioma», принадлежала одному из российских миллиардеров и в разгар лета предлагалась в аренду примерно за 632 тыс. долларов в неделю.

«Тем не менее, бизнес идет хорошо, и брокеры сосредоточены на привлечении клиентов и советуют им бронировать ее в течение нескольких дней после получения предложения. Роскошный яхтинг процветает», — цитирует Bloomberg независимого яхтенного брокера из Монако Александру Замфиреску.

Фото: REUTERS/Jon Nazca/File Photo