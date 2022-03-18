Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, январь 2022 года

Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза за январь 2022 года составил 26,1 млрд евро – на 66,2% больше, чем за январь прошлого года.

Поставки из стран Евросоюза, по данным Евростата, в январе 2022 года увеличились на 24,6% и составили 7,1 млрд евро. Российский экспорт в страны Европейского Союза по сравнению с показателем января прошлого года увеличился на 90% и достиг 19 млрд евро.

В рейтинге крупнейших импортеров из ЕС Россия остается на пятом месте. Нашу страну опережают США, Великобритания, Китай и Швейцария. В рейтинге экспортеров Россия находится на третьей строчке после Китая и США.