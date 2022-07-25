Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 29, 2022

На прошедшей неделе опустились ставки из Китая на порты западного побережья США, Средиземноморья и Персидского залива. Ставки на Японию также пошли вниз.

Ставки из Китая на порты Северной Европы остались без изменений, в то время как ставки на порты Средиземноморья снизились – на 3,3%.

Ставки на порты западного побережья США опустились на 4%, на порты восточного побережья, напротив, поднялись – на 0,6%.

Ставки из Китая на Персидский залив на 29 неделе года понизились на 2,6%, на Австралию и Новую Зеландию – повысились на 0,3%.

Ставки на Южную Америку по сравнению с 28 неделей выросли на 3,7%.

На внутриазиатском трейде ставки на порты Японии снизились на 0,8%. Ставки на Южную Корею по сравнению с позапрошлой неделей увеличились на 0,6%.

China Containerized Freight Index формируется на основе стоимости перевозки контейнеров из крупнейших портов Китая и отражает как спотовые, так и контрактные ставки, которые могут существенно различаться. При этом, по разным данным, порядка 75% перевозок осуществляется на контрактной основе. Приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями фрахтового рынка. Реальные ставки могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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