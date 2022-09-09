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Первый краболов госпрограммы инвестиционных квот
09.09.2022

Первый краболов госпрограммы инвестиционных квот


    • 9 сентября на Находкинском судоремонтном заводе в Приморье состоялась церемония спуска на воду краболовного судна «Капитан Хазан. Судно построено по государственной программе инвестиционных квот, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

    «Капитан Хазан» открывает серию восьми краболовов, строящихся по заказу группы компаний «Антей». Общий объем инвестиций составил 13,5 млрд рублей.

    Судно «Капитан Хазан» предназначено для добычи краба в акватории Берингова, Баренцева и Охотского морей и перевозки до 120 тонн живого краба в девяти танках общим объемом 680 куб.м.

    pervyj krabolov po gosprogramme1 Новости, Разное

    Суда заложены на НСРЗ в 2020 году. «На сегодняшний день это единственный завод в России, где одновременно строится восемь краболовных судов одного типа», — подчеркивают в правительстве региона.

    Еще два краболова будут спущены на воду до конца этого года. Далее на суда будут устанавливать оборудование и проводить швартовые и ходовые испытания. В 2023 году три новых краболова отправятся на промысел в Дальневосточном бассейне.

     

    Фото: ГК «Антей»


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