Первый краболов госпрограммы инвестиционных квот

9 сентября на Находкинском судоремонтном заводе в Приморье состоялась церемония спуска на воду краболовного судна «Капитан Хазан. Судно построено по государственной программе инвестиционных квот, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

«Капитан Хазан» открывает серию восьми краболовов, строящихся по заказу группы компаний «Антей». Общий объем инвестиций составил 13,5 млрд рублей.

Судно «Капитан Хазан» предназначено для добычи краба в акватории Берингова, Баренцева и Охотского морей и перевозки до 120 тонн живого краба в девяти танках общим объемом 680 куб.м.

Суда заложены на НСРЗ в 2020 году. «На сегодняшний день это единственный завод в России, где одновременно строится восемь краболовных судов одного типа», — подчеркивают в правительстве региона.

Еще два краболова будут спущены на воду до конца этого года. Далее на суда будут устанавливать оборудование и проводить швартовые и ходовые испытания. В 2023 году три новых краболова отправятся на промысел в Дальневосточном бассейне.

Фото: ГК «Антей»