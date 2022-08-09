Новый сервис на ВСК

«Восточная Стивидорная Компания» начала обслуживать новый регулярный контейнерный сервис линии SITC (входит в SITC International Holdings Co., Ltd).

Как сообщили SeaNews в ВСК, в конце июля 2022 года SITC открыла сервис из порта Восточный в направлении Южной Кореи, Китая и Вьетнама. Первым обработанным на ВСК судном стал контейнеровоз «SITC Inchon» вместимостью 1032 TEU.

Ротация нового сервиса: Пусан – Тяньцзинь – Синган – Циндао – Ляньюньган – Нинбо – Шанхай – Хайфон – Шекоу- Вэньчжоу.

Время транзита – от 1 до 21 дня в зависимости от порта назначения.

Как отметил коммерческий директора группы Global Ports Игорь Пухов, с запуском сервиса SITC в порту Восточный клиенты ВСК получили доступ к широкой сети портов ротации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Это важное преимущество для экспортеров и импортеров, которые столкнулись с трудностями после ухода ряда линий с российского рынка», – сказал он.

Фото: «Восточная Стивидорная Компания»