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Авторынок в январе-июле упал на 60%
04.08.2022

Авторынок в январе-июле упал на 60%


    • Продажи легковых и коммерческих автомобилей в России за январь-июль текущего года упали на 60,5% и составили 368,9 тыс. единиц. 

    По данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), в июле продажи сократились на 74,9% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 32,4 тыс. автомобилей. В то же время относительно предыдущего месяца продажи выросли – на 16,8%.

    Chart by Visualizer

    За прошедший месяц в ТОП-5 лидеров по продажам легковых и коммерческих автомобилей в России произошли изменения.

    Первенство продолжает сохранять за собой Lada, которая в июле 2022 года в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года значительно сократила продажи – на 67,8% до 10,3 тыс. автомобилей.

    Вторую строчку в рейтинге по-прежнему занимает KIA, продажи которой в июле упали на 77,1% до 3,9 тыс. автомобилей.

    Hyundai поднялся на третью строчку рейтинга (минус 74,6% до 3,4 тыс. авто), потеснив коммерческие автомобили ГАЗ на четвертое место (минус 38,7% до 2,8 тыс. авто).

    На пятое место в июле вышел китайский бренд Haval с объемом продаж порядка 2 тыс. автомобилей – на 32,7% меньше, чем за июль 2021 года.

    Chart by Visualizer

    В июле этого года почти по всем маркам автомобилей, продаваемых на российском рынке, наблюдается отрицательная динамика. Исключением являются китайские марки автомобилей – DFM (рост в 4 раза) и Changan (плюс 24%).

    Прим. SeaNews: Статистика AEB по итогам первого полугодия 2022 года и ранее включает данные о продажах всех брендов, включая BMWMINIMercedesBenzMercedesBenz коммерческие автомобили, smartChery и Cheryexeed. Начиная с мая этого года в ежемесячную статистику AEB не включаются данные о продажах Chery, а с июля – BMW, Mercedes-Benz Rus. Поэтому общий в объем продаж за 7 месяцев 2022 года оказался меньше, чем за 6 месяцев.

     


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