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Первое в навигацию-2022 грузовое судно в порту Тикси
26.07.2022

Первое в навигацию-2022 грузовое судно в порту Тикси

    • Теплоход «Баренц» компании «Эко Шиппинг» 23 июля ошвартовался в морском порту Тикси. «Баренц» стал первым судном навигации-2022 в морском порту Тикси. Как сообщает Росморречфлот со ссылкой на ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики», судно открыло навигацию в морской прибрежной зоне Якутии, на его борту более 2,3 тыс. тонн груза для жителей и предприятий Тикси.

    Планировалось, что «Баренц» прибудет в порт 22 июля, но неблагоприятные погодные условия и ледовая обстановка в проливе Вилькицкого не позволили пройти путь из Архангельска быстрее. Для главного морского порта Якутии «Баренц» доставил 2,3 тыс. тонн генерального груза. На борту продукты, техника и строительные материалы.

    Далее теплоход отправится в Архангельск. В ближайшее время судозаходы ожидаются на терминалах Зеленый мыс и устье реки Яна.

    По данным Росморречфлота, в период навигации 2021 года через Тикси и терминалы было завезено 309 тыс. тонн грузов.

    Фото: сайт Росморречфлота


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