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В Певеке началась навигация
06.07.2022

В Певеке началась навигация


    • В связи с наступлением благоприятных гидрометеорологических условий, удовлетворяющих требованиям безопасности мореплавания и стоянки судов, распоряжением и.о. капитана морского порта Певек с 6 июля в морском порту Певек объявлено начало навигации 2022 года, сообщает Росморречфлот со ссылкой на ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики».

    Первое судно «Айс Игл» с грузом 17 тыс. тонн дизельного топлива в Певеке ожидают 11-12 июля.

    Как отмечают в Росморречфлоте,  Певек – самый северный морской порт России. В порту перерабатывается в навигацию в среднем до 340 тыс. тонн различных народно-хозяйственных грузов и около 100 тыс. тонн нефтепродуктов. Порт открыт для захода всех типов судов.

    Фото: Росморречфлот


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