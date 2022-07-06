В Певеке началась навигация

В связи с наступлением благоприятных гидрометеорологических условий, удовлетворяющих требованиям безопасности мореплавания и стоянки судов, распоряжением и.о. капитана морского порта Певек с 6 июля в морском порту Певек объявлено начало навигации 2022 года, сообщает Росморречфлот со ссылкой на ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики».

Первое судно «Айс Игл» с грузом 17 тыс. тонн дизельного топлива в Певеке ожидают 11-12 июля.

Как отмечают в Росморречфлоте, Певек – самый северный морской порт России. В порту перерабатывается в навигацию в среднем до 340 тыс. тонн различных народно-хозяйственных грузов и около 100 тыс. тонн нефтепродуктов. Порт открыт для захода всех типов судов.

Фото: Росморречфлот