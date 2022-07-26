10 тыс. TEU за 4 месяца

«Рускон», входящий в состав группы компаний «Дело», за апрель-июль 2022 года перевез в импортном и экспортном направлениях 10 тыс. TEU на мультимодальных сервисах через Новороссийск, рассказали SeaNews в ГК «Дело».

Груз доставляется по железной дороге в Новороссийск, дальнейшее движение груза морским путём в пункт назначения обеспечивается в Новороссийске через собственный терминал «Рускона» и терминал ГК «Дело» НУТЭП.

По словам президента «Рускона» Сергея Берёзкина, важнейшим условием, позволившим добиться таких объемов перевозки, стало расширение географии морской составляющей сервисов. «Это дает возможность грузовладельцам доставлять товары не только в регион Восточного Средиземноморья, но также на Средний Восток, в Индию, Юго-Восточную Азию и по обратным маршрутам», – отметил он.

Фото: Рускон