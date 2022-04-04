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КСК принял в марте 27 судов-зерновозов
04.04.2022

КСК принял в марте 27 судов-зерновозов


    • В марте 2022 года зерновой терминал КСК, входящий в «ДелоПортс», стивидорный актив Группы компаний «Дело», обновил сразу несколько рекордов, связанных с перевалкой зерновых грузов, сообщили SeaNews в ГК «Дело».

    По сравнению с мартовским рекордом годовой давности увеличение грузооборота на терминале в марте этого года составило 47%, было перевалено почти 500 тыс. тонн, прирост – более 266 тыс. тонн.

    В целом достижение КСК стало результатом целого перечня рекордных показателей на отдельных участках деятельности зернового терминала, отметили в ГК «Дело».

    Так, за двенадцатичасовую смену 27-28 марта этого года было выгружено 112 вагонов с зерном, на 5 вагонов больше предыдущего рекорда, установленного в 2021 году. За такую же смену 30-31 марта через лабораторную приёмку и контроль качества груза (визировку) прошло 410 автомобилей (предыдущий рекорд прошлого года – 383 автомобиля).

    Также за отчетный месяц почти в 3,5 раза было превышено достижение по принятым под выгрузку автомобилям-зерновозам – более 12 тыс. против 3,5 тыс. в марте 2021 года. Соответственно увеличился и объём доставленных ими зерновых грузов, 324 тыс. тонн против 91,4 тыс. тонн, подсчитали в компании.

    Терминал в марте этого года принял под обработку рекордные 27 судов-зерновозов, из них в этом месяце было загружено и выпущено 25, погрузка ещё двух завершается. 

    «Складывающаяся непростая геополитическая обстановка … изменила логистические цепочки поставки зерна на Юге России и переместила часть дополнительного грузопотока на КСК», – прокомментировал рекордные результаты генеральный директор КСК Александр Труханович. Он отметил, что мощности терминала рассчитаны на такие и бОльшие нагрузки.

    Фото: ГК «Дело»


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