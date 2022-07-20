OOCL переходит на электронные коносаменты

Orient Overseas Container Line объявил о переходе на электронные коносаменты. Как отмечают в компании, делается это чтобы повычить эффективность глобальных цепочек поставок и сократить негативное влияние на экологию в пересчете на каждую перевозку.

Решение, которое внедряет OOCL, разработано IQAX Limited и базируется на блокчейн-платформе Global Shipping Business Network. Технология позволяет всем задействованным сторонам получать информацию о статусе процесса в режиме реального времени, обеспечивает защиту, аутентичность, точность и возможность отслеживания данных.

Участники процесса перевозки – грузовладельцы, перевозчики, экспедиторы, банки – могут не только выпускать коносаменты онлайн, но также управлять ими, передавать права, вносить изменения в статус, просматривать историю событий.

«Внедрение электронных коносаментов привносит революционные изменения в бизнес-операции», – подчеркнули в OOCL.

Фото: Shipspotting