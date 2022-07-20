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Отмена рейсов на трейде Азия - Европа
20.07.2022

OOCL переходит на электронные коносаменты


    • Orient Overseas Container Line объявил о переходе на электронные коносаменты. Как отмечают в компании, делается это чтобы повычить эффективность глобальных цепочек поставок и сократить негативное влияние на экологию в пересчете на каждую перевозку.

    Решение, которое внедряет OOCL, разработано IQAX Limited и базируется на блокчейн-платформе Global Shipping Business Network. Технология позволяет всем задействованным сторонам получать информацию о статусе процесса в режиме реального времени, обеспечивает защиту, аутентичность, точность и возможность отслеживания данных.

    Участники процесса перевозки – грузовладельцы, перевозчики, экспедиторы, банки – могут не только выпускать коносаменты онлайн, но также управлять ими, передавать права, вносить изменения в статус, просматривать историю событий.

    «Внедрение электронных коносаментов привносит революционные изменения в бизнес-операции», – подчеркнули в OOCL.

    Фото: Shipspotting

     


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