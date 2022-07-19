Индийский инвестор в Хайфе

Тендер на приватизацию второго по величине израильского порта Хайфа выиграл консорциум в составе индийской Adani Ports and Special Economic Zone Ltd (APSEZ) и Gadot Group (Израиль).

Как сообщает APSEZ, консорциум получил право выкупить 100% акций компании Haifa Port Company Ltd. Срок концессионного соглашения составляет до 2054 года.

Через Хайфу проходит почти половина всего израильского контейнеропотока. По информации Adani, инфраструктура порта включает два контейнерных и два многоцелевых терминала. Длина причальной стенки превышает 2,9 тыс. м плюс 2 км береговой линии для дальнейшего развития, разрешенная осадка составляет от 11 до 16,5 м. Имеются также круизный и ро-ро терминалы. В 2021 году контейнерооборот через Хайфу составил 1,46 млн TEU, оборот генеральных и навалочных грузов – 2,56 млн тонн.

Haifa Port Company Ltd, помимо того, что является оператором порта, также владеет недвижимостью, которая может быть использована под строительство бизнес-центров, отелей, туристических и рекреационных объектов.

Напомним, как сообщал ранее Reuters, на приватизацию Хайфы претендовали четыре консорциума – Israel Shipyards Industries в консорциуме с DP World, британские DAO Shipping и Lomar в консорциуме с израильским инфраструктурным фондом Generation Capital, индийская Adani Ports в консорциуме с израильской Gadot Group, в состав четвертого консорциума, по данным источников Reuters, входила израильская Shafir Engineering.

Фото: Adani