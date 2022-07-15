Перевозки сельхозпродукции по железной дороге дополнительно просубсидируют

Более 683 млн рублей будет дополнительно направлено на субсидирование железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции по льготным тарифам. Соответствующее распоряжение от 14 июля 2022 года №1916-р подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Дополнительное финансирование позволит аграриям снизить транспортные расходы и увеличить поставки в российские регионы зерновых и масличных культур, овощей и рыбной продукции, а также минеральных удобрений, – говорится в сопроводительной к документу справке. – В общей сложности объёмы таких перевозок будут увеличены почти на полмиллиона тонн».

Господдержка железнодорожных перевозок сельхозпродукции началась в 2019 году. Речь идёт о субсидиях перевозчикам на возмещение потерь, возникающих при установлении льготных тарифов на транспортировку такой продукции, поясняют в правительстве. Перевозка по льготному тарифу предусматривает все виды отправки грузов: как в вагонах, так и в контейнерах.

В 2022 году из федерального бюджета на эти цели уже направлено 3,2 млрд рублей. Это 75% ранее предусмотренных в бюджете ассигнований.

«Рассчитываем, что дополнительное финансирование не только позволит поддержать самих производителей сельхозпродукции, но и будет способствовать сглаживанию колебаний цен на продовольствие, укрепит стабильность поставок продуктов питания на прилавки российских магазинов», – сказал М.Мишустин на заседании правительства 14 июля.

Фото: пресс-служба правительства РФ