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15.07.2022

Перевозки сельхозпродукции по железной дороге дополнительно просубсидируют


    • Более 683 млн рублей будет дополнительно направлено на субсидирование железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции по льготным тарифам. Соответствующее распоряжение от 14 июля 2022 года №1916-р подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

    «Дополнительное финансирование позволит аграриям снизить транспортные расходы и увеличить поставки в российские регионы зерновых и масличных культур, овощей и рыбной продукции, а также минеральных удобрений, – говорится в сопроводительной к документу справке. – В общей сложности объёмы таких перевозок будут увеличены почти на полмиллиона тонн».

    Господдержка железнодорожных перевозок сельхозпродукции началась в 2019 году. Речь идёт о субсидиях перевозчикам на возмещение потерь, возникающих при установлении льготных тарифов на транспортировку такой продукции, поясняют в правительстве. Перевозка по льготному тарифу предусматривает все виды отправки грузов: как в вагонах, так и в контейнерах.

    В 2022 году из федерального бюджета на эти цели уже направлено 3,2 млрд рублей. Это 75% ранее предусмотренных в бюджете ассигнований.

    «Рассчитываем, что дополнительное финансирование не только позволит поддержать самих производителей сельхозпродукции, но и будет способствовать сглаживанию колебаний цен на продовольствие, укрепит стабильность поставок продуктов питания на прилавки российских магазинов», – сказал М.Мишустин на заседании правительства 14 июля.

    Фото: пресс-служба правительства РФ


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