«Норникель» открыл ситуационный центр логистики в Дудинке

«Норникель» открыл ситуационный центр логистики в Заполярном филиале. Новый центр предназначен для планирования и координации логистической деятельности подразделений компании в Норильском промышленном районе. Его цель — обеспечить ритмичную поставку материально-технических ресурсов для предприятий Норильского промышленного района и инвестиционных проектов капитального строительства, реализуемых на территории региона, сообщается на сайте компании.

В «Норникеле» отмечают, что необходимость в открытии центра возникла из-за увеличения грузооборота в связи с крупными инвестиционными проектами компании и реновацией Норильска. Часть грузов, поступающих в Дудинский морской порт, доставляется на предприятия напрямую, часть идет на склады, после чего распределяется по потребителям. Движение грузов отслеживалось диспетчерским аппаратом каждого предприятия. С открытием логистического центра появился единый сбалансированный механизм для управления транспортно-логистической системой.

Работа центра будет заключаться в оперативном планировании деятельности предприятий в части транспортной логистики, уточнении планов перевозок грузов и прогнозировании грузопотоков. Центр сможет влиять на процесс доставки грузов и оптимизировать его, задействовать различные виды транспорта на территории, организовывать мультимодальные цепочки и налаживать ритмичную доставку.

Для выполнения поставленных задач центр будет использовать информационные системы, применяемые в транспортной и логистической отраслях. Это геопозиционирование автомобильного и железнодорожного транспорта, автоматизированные планировщики, которые позволяют спрогнозировать ожидаемый объем высвобождения провозной мощности либо риски перегрузки транспортной системы. Кроме того, будут использоваться комплексы видеонаблюдения, которые уже установлены на некоторых предприятиях, а также различные системы диспетчеризации производства и инструменты визуализации данных.

Как отметил на открытии центра старший вице-президент «Норникеля» — руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин, речь идет не просто о модернизации имеющейся системы. «Это новое направление, проект по дальнейшей цифровизации производства. Вопрос организации и построения эффективных логистических цепочек для нас всегда был приоритетным: отдаленность от материка, непростые условия доставки грузов, ограниченный период навигации — это все требовало от нас слаженной кропотливой работы. Особенно остро с вопросом транспортировки мы столкнулись сегодня. У нас на территории одновременно реализуются масштабные инвестиционные проекты. Это и «Серная программа», и реновация Норильска, строительство третьего пускового комплекса Талнахской обогатительной фабрики и многое другое. Открытие центра позволит четко планировать и координировать всю логистическую деятельность Норильского дивизиона. В режиме онлайн на диспетчерских экранах мы будем видеть весь грузопоток, оперативно получать всю статистику, оптимально прогнозировать и управлять объемами и сроками поставок», — сказал Н.Уткин.

Фото: «Норникель»