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«Норникель» продал «Нордстар»
28.03.2022

«Норникель» продал «Нордстар»

    • ПАО «ГМК «Норильский никель» сообщило о продаже 100% акций АО «Авиакомпания «Нордстар» менеджменту авиакомпании.

    Сделка закрыта 25 марта. Новые владельцы АК «Нордстар» — действующий менеджмент, который давно управляет активом, в том числе нынешний руководитель АК «Нордстар» Леонид Мохов. Л.Мохов продолжит свою деятельность в качестве генерального директора.

    «В текущей ситуации «Норникель» сосредотачивает свои усилия на основной деятельности — производстве и продаже цветных и драгоценных металлов. При этом для нас важно сохранить надежное бесперебойное авиасообщение с Норильским промышленным районом как основной промышленной площадкой. Поэтому главное условие сделки по продаже дочерней авиакомпании — обеспечение бесперебойного авиасообщения с Норильском, выполнение летной программы на 100%, а также условий соглашения о базовом перевозчике аэропорта Норильск», — прокомментировал продажу старший вице-президент «Норникеля» Сергей Дубовицкий.

    «В наших планах — развитие маршрутной сети, и самостоятельный статус позволяет это делать более эффективно, без привязки к материнской компании и региону. Тем не менее мы по-прежнему остаемся базовым авиаперевозчиком аэропорта Норильска и будем выполнять все наши обязательства, обеспечивая надежное, доступное и бесперебойное авиасообщение между Норильском и крупнейшими российскими городами», — сказал генеральный директор АК «Нордстар» Леонид Мохов.

    Фото: Вконтакте, «Нордстар»


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