Equinor частично приостановил работы на месторождении Sleipner из-за утечки газа

Норвежская нефтегазовая компания Equinor частично прекратила добычу на месторождении Sleipner из-за утечки газа.

«11 июля зарегистрирована утечка газа в изолированной зоне, связанной с турбиной на платформе «Sleipner A». В процессе возобновления добычи и сброса давления поздно вечером в понедельник произошла еще одна утечка на райзерной платформе «Sleipner R». Персонал не пострадал», – говорится в заявлении компании.

Продолжаются работы по безопасному возобновлению нормального функционирования объектов.

Это не первая приостановка работы на месторождениях Equinor с начала июля. Так, на несколько дней были приостановлены работы на нефтегазовых месторождениях Gudrun, Oseberg South и Oseberg East из-за забастовки сотрудников, недовольных размером заработной платы.

Фото: Øyvind Gravås / Equinor