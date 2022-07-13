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Equinor частично приостановил работы на месторождении Sleipner из-за утечки газа
13.07.2022

Equinor частично приостановил работы на месторождении Sleipner из-за утечки газа


    • Норвежская нефтегазовая компания Equinor частично прекратила добычу на месторождении Sleipner из-за утечки газа.

    «11 июля зарегистрирована утечка газа в изолированной зоне, связанной с турбиной на платформе «Sleipner A». В процессе возобновления добычи и сброса давления поздно вечером в понедельник произошла еще одна утечка на райзерной платформе «Sleipner R». Персонал не пострадал», – говорится в заявлении компании.

    Продолжаются работы по безопасному возобновлению нормального функционирования объектов.

    Это не первая приостановка работы на месторождениях Equinor с начала июля. Так, на несколько дней были приостановлены работы на нефтегазовых месторождениях Gudrun, Oseberg South и Oseberg East из-за забастовки сотрудников, недовольных размером заработной платы.

    Фото: Øyvind Gravås / Equinor


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