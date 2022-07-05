Строительство нового Дуссе-Алиньского тоннеля на БАМе идёт по графику

Строительство нового Дуссе-Алиньского тоннеля на Байкало-Амурской магистрали идёт строго по графику. В строительстве нового сооружения, которое проходит в рамках модернизации Байкало-Амурской магистрали, задействовано 584 человека и порядка 100 единиц техники, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Проходка ведётся буровзрывным способом. В забое пробуриваются шпуры, в которые закладывается взрывчатка, и производится взрыв с целью отбойки породы от скального массива хребта. После извлечения породы, монтажа арки и укладки бетона цикл повторяется. Всего для проходки 1,8 км тоннеля понадобится осуществить 1,2 тыс. таких циклов со стороны западного и восточного порталов.

По действующему Дуссе-Алиньскому тоннелю проходит порядка 16-17 пар поездов в сутки. Новый тоннель позволит пропускать до 25 пар поездов, как на Байкальском тоннеле, что даст на этом участке прирост грузооборота 20-30%.

В сентябре строители завершат подготовку инфраструктуры для проживания людей и обеспечения строительства необходимыми материалами – бетоном, арматурными каркасами, металлоизделиями. Сам тоннель планируют запустить в конце 2024 – начале 2025 года.

«Здесь проводятся одни из самых важных работ в нашей стране. От этого зависит, как мы пройдём санкции, как мы справимся с теми ударами, которые наносятся экономике России недружественными государствами. Нам нужно увеличить провозные мощности Восточного полигона. Для этого и строится новый Дуссе-Алиньский тоннель», – отметил заместитель председателя правительства – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев 4 июля в ходе рабочей поездки на строящийся объект.

Строительство первого Дуссе-Алиньского тоннеля началось в 1939 году, однако в 1942 году было приостановлено. Окончательно достроить тоннель удалось лишь с возобновлением активного строительства на БАМе в 1975 году, ввод в эксплуатацию состоялся 4 ноября 1982 года.

Сегодня первый Дуссе-Алиньский тоннель значительно затрудняет движение по БАМу: из-за его устаревшей конструкции введены габаритные ограничения по перевозке грузов. Закрыть сооружение на реконструкцию не представлялось возможным, поэтому было принято решение о строительстве нового Дуссе-Алиньского тоннеля.

Фото: пресс-служба правительства РФ