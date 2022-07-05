Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Строительство нового Дуссе-Алиньского тоннеля на БАМе идёт по графику
05.07.2022

Строительство нового Дуссе-Алиньского тоннеля на БАМе идёт по графику

    • Строительство нового Дуссе-Алиньского тоннеля на Байкало-Амурской магистрали идёт строго по графику. В строительстве нового сооружения, которое проходит в рамках модернизации Байкало-Амурской магистрали, задействовано 584 человека и порядка 100 единиц техники, сообщает пресс-служба правительства РФ.

    Проходка ведётся буровзрывным способом. В забое пробуриваются шпуры, в которые закладывается взрывчатка, и производится взрыв с целью отбойки породы от скального массива хребта. После извлечения породы, монтажа арки и укладки бетона цикл повторяется. Всего для проходки 1,8 км тоннеля понадобится осуществить 1,2 тыс. таких циклов со стороны западного и восточного порталов.

    По действующему Дуссе-Алиньскому тоннелю проходит порядка 16-17 пар поездов в сутки. Новый тоннель позволит пропускать до 25 пар поездов, как на Байкальском тоннеле, что даст на этом участке прирост грузооборота 20-30%.

    В сентябре строители завершат подготовку инфраструктуры для проживания людей и обеспечения строительства необходимыми материалами – бетоном, арматурными каркасами, металлоизделиями. Сам тоннель планируют запустить в конце 2024 – начале 2025 года.

    «Здесь проводятся одни из самых важных работ в нашей стране. От этого зависит, как мы пройдём санкции, как мы справимся с теми ударами, которые наносятся экономике России недружественными государствами. Нам нужно увеличить провозные мощности Восточного полигона. Для этого и строится новый Дуссе-Алиньский тоннель», – отметил заместитель председателя правительства – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев 4 июля в ходе рабочей поездки на строящийся объект.

    Строительство первого Дуссе-Алиньского тоннеля началось в 1939 году, однако в 1942 году было приостановлено. Окончательно достроить тоннель удалось лишь с возобновлением активного строительства на БАМе в 1975 году, ввод в эксплуатацию состоялся 4 ноября 1982 года.

    Сегодня первый Дуссе-Алиньский тоннель значительно затрудняет движение по БАМу: из-за его устаревшей конструкции введены габаритные ограничения по перевозке грузов. Закрыть сооружение на реконструкцию не представлялось возможным, поэтому было принято решение о строительстве нового Дуссе-Алиньского тоннеля.

    Фото: пресс-служба правительства РФ


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    10.01.2022
    Контейнерные поезда Китай – Европа в 2021 году
    По итогам 2021 года количество рейсов контейнерных поездов Китай – Европа выросло на 22% […]
    2021ЕвропаЖелезная дорогаКитай
    0
    27.06.2022
    Новые объекты на БАМ-2 в Бурятии
    В рамках второго этапа развития Байкало-Амурской магистрали (БАМ-2) продолжается строительство вторых путей и разъездов. […]
    БАМВосточный полигонГлавгосэкспертиза
    0
    22.06.2022
    Сбойка Керакского тоннеля на Транссибе
    На Транссибе выполнена сбойка (соединение двух встречных выработок) Керакского тоннеля на перегоне Ульручьи – […]
    ВидеоТоннельТранссиб
    0
    23.06.2022
    Вопрос вчерашнего дня
    Азиатские рынки с учетом геополитической ситуации в мире становятся все привлекательнее для российских металлургических […]
    БАМзабайкальский крайМедМесторождение
    0
    25.05.2022
    Восточное направление максимально востребовано
    Восточное транспортное направление в настоящее время максимально востребовано, его загрузка гарантирована на годы вперед, […]
    ВосточныйВосточный полигонЖелезная дорогаИнфраструктура
    0
    05.05.2022
    Китай строит новый тоннель под Янцзы
    Китай строит новый тоннель под рекой Янцзы в городе Уху в провинции Аньхой.
    КитайТоннельЯнцзы
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    05.07.2022 Второй новострой китайского малыша
    05.07.2022 Топ-назначение в PIL
    05.07.2022 Новый контейнерный сервис по восточной ветке МТК Север – Юг
    04.07.2022 Мультимодальный сервис на Индию через Новороссийск
    04.07.2022 Контейнерооборот Арктического бассейна в мае 2022
    04.07.2022 24-тысячник «Ever Art» проходит по Суэцкому каналу
    Госрегулирование Показать всё
    04.07.2022 О дополнительных решениях по экспортным пошлинам на продукцию АПК
    04.07.2022 Временно ограничен вывоз кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы
    01.07.2022 В.Путин подписал указ о передаче имущества «Сахалин Энерджи» в собственность государству
    30.06.2022 Правительство дополнило перечень товаров для первоочередного таможенного контроля
    30.06.2022 Изменения в Обязательных постановлениях в портах Белого моря
    30.06.2022 Россия расширяет портовую инфраструктуру на Каспии
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти