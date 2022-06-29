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Shipping.ru
29.06.2022

В Санкт-Петербурге состоялась 5-я Международная транспортная конференция «ShippingRu 2022»


    • 21 июня 2022, в Санкт-Петербурге состоялась 5-я Международная транспортная конференция «ShippingRu 2022» — ежегодное деловое мероприятие, которое рассматривает наиболее важные вопросы морских перевозок России.

    Организатор: ВИВА КОНСАЛТ

    Сегодняшние экономические реалии: прежде всего санкции, а также посткарантинные отголоски контейнерного коллапса, экспортные пошлины и законодательные нововведения держат транспортно-логистическую отрасль в неизменном напряжении.

    Конференция началась с сессии о конъюнктуре фрахтового и товарных рынков, направлениях грузопотоков, контейнерных перевозках.

    Модераторами блока выступили Алексей Гагаринов, генеральный директор «C-Shipping» и морской блогер Виктория Корабеловна

    Текущее состояние рынка грузоперевозок в Новороссийске осветил Алексей Гармаш, генеральный директор, «Новоморснаб».

    После него выступил руководитель аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге к представителям отрасли, Константин Тимохин.

    О динамике на рынке контейнерных перевозок, прогнозах и тенденциях в этом сегменте рассказала Елена Шелеметьева, директор по маркетингу информационного агентства SeaNews.

    Продолжил сессию доклад Алексея Гагаринова о конъюнктуре рынка ро-ро перевозок.

    Михаил Ялбачев, партнер компании «Морской Консалтинг и Сервис» выступил на тему влияния ESG факторов на грузоперевозки.

    Далее последовал практический правовой кейс «Обеспечение требований. Как сделать его надежным?» от ЮФ «Ремеди», спикер кейса — старший юрист Никита Тимошков.

    Вторая сессия была посвящена портовым мощностям России.

    О готовности портовой инфраструктуры Каспийского и Дальневосточного бассейнов к возможной переориентации грузопотоков зерновых рассказал Александр Головизнин, директор по направлению логистика и аналитика, «Морстройтехнология».

    С докладом «Рейдовая перевалка: быть или не быть?!» выступила Диана Подолян, заместитель генерального директора «Роузвуд Шиппинг».

    Также участники конференции обсудили работу портов в период санкций, рост мощностей морских портов РФ, рентабельность и гибкость в портовой и стивидорной деятельности, возможности модернизации и строительства терминалов в соответствии с приоритетными грузопотоками, государственное регулировании портовой деятельности и множество других насущных вопросов.

    Следует отметить, что во время конференции работала выездная приемная Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге. Также проводился отдельный стрим: «Варианты защиты интересов представителей судоходного бизнеса после 24 февраля 2022 года» от ЮФ «Ремеди»

    Третья сессия раскрыла практические вопросы транспорта и логистики, а именно снижение рисков.

    Модератором выступил Виталий Чернов, руководитель отдела аналитики издательства «ПортНьюс»

    Сессию открыл Станислав Тобин, руководитель департамента международной логистики «ГК АРИВИСТ» с докладом «ВЭД 2022: модели и маршруты дистрибуции компаний-импортеров. проблемы и решения».

    Далее выступил Алексей Зайцев, директор компании «МАРИНЕРУС» на тему «Общая авария или спасение утопающих».

    Блок продолжил Кирилл Маслов, управляющий партнер Аб СПб «Инмарин» с темой «Ледовая проводка — фактор развития перевозок по Севморпути».

    После этого Вадим Мищенко, генеральный директор, «Морского инжинирингового центра Спб» раскрыл специальную тему «Развитие судостроения в РФ. Сложности в судостроении из-за санкций».

    Сессии сопровождались оживленными дискуссиями.

    Кроме того, делегаты мероприятия смогли пообщаться в непринужденной атмосфере на завершающем фуршете.


  • Статистика всех портов и стивидоров России


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