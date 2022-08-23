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Seafood Expo Russia: Логистика для рыбной отрасли
23.08.2022

Seafood Expo Russia: Логистика для рыбной отрасли


    • seafood 13 Новости, Мероприятия, ТопЛогистика задействована на всем пути следования рыбы от места вылова или выращивания до прилавка и обладает ключевым значением для функционирования и развития рыбной отрасли. Поэтому обеспечение современной инфраструктуры портов, распределения, хранения и поддержания температурного режима на всём пути следования – основная задача для увеличения поставок рыбной продукции в центральные регионы России и на новые экспортные направления, сохранения её свежести и потребительских свойств. Эти вопросы займут важное место в экспозиции и деловой программе Пятого юбилейного Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий Seafood Expo Russia 2022.

    seafood 12 Новости, Мероприятия, ТопНачиная с 2017 года Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia объединяет на своей площадке представителей всех сфер рыбной отрасли и звеньев товаропроводящей цепи от вылова до доставки готовой продукции конечному потребителю. Ежегодно участие в мероприятии принимают представители бизнеса, профильных ведомств, профессиональных ассоциаций и ведущие эксперты из России и других стран. Помимо крупных рыбопромысловых и рыбоперерабатывающих компаний, на Seafood Expo Russia присутствует много малого и среднего бизнеса, ритейлеров и перевозчиков. 46% аудитории составляют лица, принимающие решения.

    В день открытия, 21 сентября эксперты, представители профильных органов власти, рыбопромышленных компаний и перевозчиков обсудят способы поставок рыбной продукции на круглом столе «Умная логистика». Во второй день мероприятия, 22 сентября состоится вторая ежегодная конференция, организованная АСОРПС и Россоюзхолодпромом, в рамках которой будет представлена финальная редакция законопроекта о непрерывной холодильной цепи (НХЦ) при транспортировке скоропортящейся пищевой продукции. В этот же день будет проходить мероприятие по практическим вопросам деятельности портов и модернизации их инфраструктуры. Кроме того, состоятся мастер-классы по работе холодильного и складского оборудования, обсуждения перспектив строительства транспортного рефрижераторного флота для обеспечения потребностей отрасли.seafood 14 Новости, Мероприятия, Топ

    Экспозиция разделов судостроения, судоремонта, оборудования будет представлена в павильоне H. В 2021 году в рамках сектора логистики и хранения свои услуги представили 42 компании. В этом году его пополнят много новых экспонентов: «РЖД Логистика», «Общие логистические решения», «РефЭкспресс», «НОРД-СМ», «Термос контейнер», Dongha Co. Среди постоянных участников: «ВладРефТранс», «ДальРефТранс», «Рефагротранс», «Рефальянс», «Терминал Сероглазка» и другие,

    В этом году у Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий юбилей – мероприятие состоится 21-23 сентября в Санкт-Петербурге в пятый раз и станет самым масштабным за всю историю его проведения. Экспозиция выставки будет расположена в павильонах G и H КВЦ «ЭКСПОФОРУМ».

    Посещение мероприятия бесплатно и доступно всем зарегистрированным посетителям. Регистрация открыта на официальном сайте мероприятия.

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