Shipping.Ru 2022 в Петербурге: фотоотчет

На этой неделе в Петербурге прошла 5-я Международная транспортная конференция «ShippingRu 2022», организованная компанией Viva Consult.

Участники мероприятия обсудили конъюнктуру фрахтового рынка балкерных перевозок, перспективы и инновации на российском рынке контейнерных перевозок, вопросы модернизации и роста мощностей морских портов РФ, строительство новых терминалов, создания ОЭЗ и индустриальных парков, атикризисные стратегии в логистике, использование логистических возможностей Северного морского пути, а также законодательные нововведения.

О текущей ситуации и трендах на российском контейнерном рынке рассказала директор по маркетингу SeaNews Елена Шелеметьева. Видео выступления смотрите здесь.

А фотоотчет с мероприятия можно посмотреть ниже.

Фото: SeaNews, Елена Шелеметьева