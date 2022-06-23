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Shipping.Ru 2022
23.06.2022

Shipping.Ru 2022 в Петербурге: фотоотчет

    • На этой неделе в Петербурге прошла 5-я Международная транспортная конференция «ShippingRu 2022», организованная компанией Viva Consult.

    Участники мероприятия обсудили конъюнктуру фрахтового рынка балкерных перевозок, перспективы и инновации на российском рынке контейнерных перевозок, вопросы модернизации и роста мощностей морских портов РФ, строительство новых терминалов, создания ОЭЗ и индустриальных парков, атикризисные стратегии в логистике, использование логистических возможностей Северного морского пути, а также законодательные нововведения.

    О текущей ситуации и трендах на российском контейнерном рынке рассказала директор по маркетингу SeaNews Елена Шелеметьева. Видео выступления смотрите здесь.

    А фотоотчет с мероприятия можно посмотреть ниже.

    Фото: SeaNews, Елена Шелеметьева

     


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