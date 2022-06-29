«Контейнер-холл» в Мурманске

Новый культурный хаб «Контейнер-холл», который станет местом проведения второго Арктического фестиваля урбан-арта «РОСТ 2022», откроется 1 июля.

Идея «Контейнер-холла» принадлежит Центру городского развития Мурманской области, поддержку в реализации проекта оказал АО «Мурманской морской торговый порт».

Как отметила начальник отдела по социальным вопросам ММТП Светлана Рудакова, морские контейнеры непосредственно связаны с предприятием – в порту регулярно занимаются их погрузкой. «Безусловно, такое стильное пространство станет местом притяжения молодежи города Мурманска. Поэтому приятно осознавать, что АО «ММТП» был причастен к его появлению», – сказала С.Рудакова.

«Контейнер-холл» представляет собой 12 морских контейнеров, составленных в единое двухэтажное помещение с переходами. Внутри расположены выставочное пространство, творческие мастерские,

административный и волонтерский корпуса, амфитеатр для просмотра кино, театральных постановок и выступлений.

Фото: АО «ММТП»