Самый длинный груз в Мурманском порту

В АО «ММТП» успешно завершена обработка первого судна с уникальным крупногабаритным длинномерным грузом – трубошпунтом, длина которого доходила до 32 м. Как отмечают в порту, никогда прежде груз подобной длины Мурманский морской торговый порт не обрабатывал. Всего портовики обеспечили перегрузку порядка 100 единиц трубошпунта.

«Это груз действительно уникален из-за своей длины и габаритов. Можно сказать, мы до сантиметров высчитывали весь маршрут его следования, дооснащали имеющуюся грузозахватную технику. В результате, работы были выполнены в полном объеме в строгом соответствии с планом-графиком», – сказал главный диспетчер ММТП Виталий Власов.

В настоящий момент трубошпунт перегружен на судно «Валерий Васильев», которое доставит его в район проведения строительных работ в рамках реализации масштабных инфраструктурных проектов в Арктической зоне РФ. В порту продолжается накопление этого груза для следующей судовой партии.

Фото: ММТП