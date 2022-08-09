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Самый длинный груз в Мурманском порту
09.08.2022

Самый длинный груз в Мурманском порту


    • В АО «ММТП» успешно завершена обработка первого судна с уникальным крупногабаритным длинномерным грузом – трубошпунтом, длина которого доходила до 32 м. Как отмечают в порту, никогда прежде груз подобной длины Мурманский морской торговый порт не обрабатывал. Всего портовики обеспечили перегрузку порядка 100 единиц трубошпунта.

    «Это груз действительно уникален из-за своей длины и габаритов. Можно сказать, мы до сантиметров высчитывали весь маршрут его следования, дооснащали имеющуюся грузозахватную технику. В результате, работы были выполнены в полном объеме в строгом соответствии с планом-графиком», – сказал главный диспетчер ММТП Виталий Власов.

    В настоящий момент трубошпунт перегружен на судно «Валерий Васильев», которое доставит его в район проведения строительных работ в рамках реализации масштабных инфраструктурных проектов в Арктической зоне РФ. В порту продолжается накопление этого груза для следующей судовой партии.

    Фото: ММТП


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