Китай построил первый танкер на метаноле

Первый китайский двухтопливный танкер, работающий на метаноле, сдан в эксплуатацию в южно-китайском городе Гуанчжоу, сообщает CCTV Video News Agency.

Судно дедвейтом 49,9 тыс. тонн, построенное на верфи Guangzhou Shipyard International, получило название «Stena Pro Patria».

Пилотные испытания доказали, что новое судно может сократить выбросы углерода на 75%, азота – на 15%, серы и твердых частиц – на 99%.

По словам заместителя генерального директора верфи, зеленые суда – это тенденция развития судоходного рынка. В настоящее время на верфи размещено 38 заказов на строительство двухтопливных судов.

Метанол уже доступен в более чем в 100 портах по всему миру. Это чистое, безопасное для транспортировки и полностью биоразлагаемое топливо, которое обеспечивает снижение выбросов CO 2 .

По сравнению с альтернативными видами бункера, такими как СПГ, метанол удобнее хранить и транспортировать, кроме того, он обходится дешевле с точки зрения строительства инфраструктуры.

Видео: CCTV Video News Agency