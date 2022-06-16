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Промежуточные результаты работы IMO по вопросам сокращения выбросов с судов
16.06.2022

Промежуточные результаты работы IMO по вопросам сокращения выбросов с судов

    • Делегация Российской Федерации приняла участие в 78-й сессии Комитета по защите морской среды Международной морской организации (IMO). Главной темой стало обсуждение комплексной работы IMO по сокращению выбросов парниковых газов с судов, сообщает пресс-служба Минтранса.

    В 2021 году были приняты поправки к Приложению VI Конвенции МАРПОЛ с требованиями по энергоэффективности судов. Комитет в ходе 78-й сессии доработал и принял комплект Руководств ИМО с рекомендациями по расчетам, необходимым для осуществления этих требований, подготовки и проверки отчетных документов и сертификации.

    В частности, одно из Руководств IMO касается уточнения методики расчета показателя эксплуатационной углеродоемкости судна, который необходимо осуществлять на судах, совершающих транспортную работу, ежегодно, начиная с 2023 года.

    Так, в расчете, основанном на потребленном топливе и пройденном расстоянии за год, можно будет учитывать наличие у судна ледового класса, а также исключать из расчета данные по участкам рейсов и потребленному топливу при движении во льдах для судов ледового класса. Эти рекомендации призваны нивелировать различия в условиях эксплуатации и в конструктивных особенностях некоторых типов судов, а также учесть эксплуатационные факторы, влияющие на углеродоемкость судна.

    Принятый пакет рекомендательных руководств является важным элементом реализации стратегии IMO по сокращению выбросов парниковых газов с судов.

    Кроме того, приняты поправки к Приложению I Конвенции МАРПОЛ и Международному кодексу постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом, разъясняющие применение на судне определенных конструкций водонепроницаемых дверей, а также поправки к Приложению II Конвенции МАРПОЛ с уточнением процедур оценки опасности вредных жидких веществ для категоризации и применения требований.

    Также Комитет согласовал в целом для принятия в декабре 2022 года ряд важных поправок к Конвенции МАРПОЛ.

    Один пакет поправок, который может вступить в силу в 2024 году, касается региональных договоренностей о приемных портовых сооружениях для арктических вод, которые позволят судам сдавать нефтеостатки и вредные жидкие вещества с судов в определенных портах арктических государств в соответствии с договоренностями, тем самым обеспечивая выполнение всеми арктическими государствами требований МАРПОЛ.

    Другие поправки предполагают создание в Средиземном море района контроля выбросов окислов серы (SOx), т.е. установление более жесткого требования о предельном содержании серы в жидком судовом топливе (0.10% по массе) по сравнению со значением, которое установлено в соответствии с общим требованием Конвенции МАРПОЛ (0.50%). В случае принятия поправок требования могут быть введены в действие в 2025 году.

    Достигнута договоренность о целесообразности разработки положений  по введению обязательной маркировки рыболовных сетей. Предполагается, что подобная мера будет способствовать более ответственному подходу операторов рыболовных судов к обращению с рыболовными сетями на борту и снизит количество умышленных сбросов остатков сетей в море.

    Также принято решение о начале разработки плана по пересмотру Международной конвенции о контроле судовых балластных вод и осадков и управлению ими на основе накопленного опыта применения требований.


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