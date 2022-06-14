«Без шума и пыли»

«Восточная горнорудная компания» завершила сложнейшую операцию по доставке крупногабаритных частей стакера-реклаймера. 70-тонные сверхтяжеловесы шириной более 9 м прибыли в Шахтерск, сообщает пресс-служба предприятия.

«Для Сахалина это действительно уникальная операция. Дороги в некоторых районах бросают нам вызов. На протяжении маршрута идет капитальный ремонт и модернизация дорожного полотна. Поэтому двигались крайне аккуратно, чтобы не повредить груз и в то же время не нанести ущерб дорожному покрытию, — рассказал менеджер по закупкам «ВГК Транспортные системы» Юрий Тимофеев.

Чтобы безопасно пересечь реку Комогорка, мосты в этом районе дополнительно усилили специальными металлическими конструкциями, которые предварительно мобилизовали с материка.

Однако без заминок обойтись не удалось. Накануне перехода груза через Комогорку в районе прошел сильный дождь. Из-за этого дорога оказалась размытой, и потребовалось больше времени на монтаж и демонтаж укреплений. В результате перекрытие трассы удалось снять на 3 часа позже запланированного, что создало неудобства автомобилистам.

Транспортировка позволила выявить узкие места сахалинской дорожной инфраструктуры. По словам Ю.Тимофеева, это даст возможность использовать полученный опыт для того, чтобы доставить следующие партии груза более оперативно.

Следующая транспортировка крупногабаритных деталей ожидается в конце июня – начале июля, а третья – в сентябре. Стакер-реклаймер — это один из ключевых элементов системы угольного конвейера — проекта по достижению углеродной нейтральности в Сахалинской области. Его строительство завершается в Углегорском районе. Первый испытательный пуск намечен на октябрь 2022 года.

Фото: ВГК