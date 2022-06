Китай заказывает балкеры

Китайская финансовая компания China Merchants Bank (CMB) Financial Leasing заключила контракт с корпорацией SUMEC и New Dayang Shipbuilding на строительство четырех сухогрузов проекта CROWN63 plus дедвейтом 63 тыс. тонн, сообщает SeatradeMaritime.

Проект балкеров CROWN63 plus является усовершенствованной версией классического бренда серии CROWN от New Dayang Shipbuilding.

Отмечается, что с 2021 года SUMIC подписала более 20 контрактов на строительство судов проекта CROWN63 plus.

Кроме этого, CMB Financial Leasing подписала еще четыре контракта с Dalian COSCO KHI Ship Engineering на строительство балкеров дедвейтом 82 тыс. тонн. Планируется, что поставка судов заказчику будет осуществляться c 2024 года, отмечают в SeatradeMaritime.

Фото: CMB