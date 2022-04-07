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Зерновой жд терминал в Забайкалье введут в эксплуатацию осенью этого года
07.04.2022

Зерновой жд терминал в Забайкалье введут в эксплуатацию осенью этого года


    • Компания-инвестор ООО «Забайкальский Зерновой Терминал» на 75% завершил строительство трансграничного зернового жд терминала, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

    Ввод Забайкальского зернового терминала в работу позволит решить техническую проблему экспорта российского зерна в КНР, связанную с разной шириной железнодорожной колеи, и поможет российскому зерну успешно конкурировать с продукцией из США и Канады на китайском рынке.

    На третий квартал 2022 года намечен ввод в эксплуатацию трансграничного комплекса, который обеспечит кратчайший и самый выгодный маршрут для поставок зерна в Китай из Сибири и Забайкалья. Он станет ключевым элементом экспортного коридора РФ – КНР, считают в министерстве. Крупнейший специализированный международный проект реализуется совместно с ОАО «РЖД».

    Компания-инвестор ООО «Забайкальский Зерновой Терминал» планирует перевалку сои, рапса, пшеницы, овса, кукурузы, подсолнечника и ячменя в объемах 8 млн тонн в год. Объем частных инвестиций составит 9,5 млрд рублей, более 7 млрд рублей из них уже вложено в реализацию проекта.

    К строительству трансграничного зернового терминала резидент ТОР «Забайкалье» приступил год назад. За это время выполнена выемка и отсыпка более 9 млн кубометров скальных пород, возведены все 16 ёмкостей для хранения зерновых культур – силосы, каждый высотой 27 метров и объемом 5 тыс. тонн зерна. 

    «Терминал спроектирован и строится с учетом международных стандартов качества. Строительно-монтажные работы выполнены на 75 процентов. Ведется закупка оборудования, формирование парка локомотивов и спецтехники, основного технологического оборудования, в том числе конвейеров, автоматики и системы пылеподавления, лаборатории для определения качества зерна. При поддержке ОАО «РЖД» вводим в строй новые железнодорожные пути по широкой и узкой колее. В этом заключается одна из особенностей нашего проекта – перевалка зерна и решение технической проблемы, связанной с разной шириной железнодорожной колеи по стандартам РФ и КНР (1520мм и 1435мм, соответственно), что исключало сквозной транзит вагонов. Ранее различие в ширине железнодорожной колеи делало невозможным прямые поставки зерна по железной дороге из-за отсутствия инфраструктуры для перевалки. Таким образом терминал повысит объемы экспорта выращенных зерновых, зернобобовых и масличных культур при минимальных логистических затратах», — рассказал генеральный директор ООО «Забайкальский зерновой терминал» Карен Овсепян.

    Первый зерновой железнодорожный терминальный комплекс, строящийся вблизи пограничного перехода Забайкальск-Маньчжурия, станет ключевым элементом инвестиционного проекта «Новый Сухопутный Зерновой Коридор» в Китай и страны Средней Азии, в рамках которого планируется строительство сети узловых линейных элеваторов в Сибирском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах. Помимо перевалки до 8 млн тонн в год Забайкальский зерновой терминал рассчитан на единовременное хранение до 80 тыс. тонн.

    Фото: сайт Минвостокразвития


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