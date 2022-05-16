Контрейлер с товарами народного потребления прибыл на ТЛЦ «Калининград»

В транспортно-логистическом центре «Калининград» (станция Дзержинская Новая) состоялась выгрузка из состава поезда автомобильного полуприцепа с товарами народного потребления.

Как сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги, тестовый рейс занял 4 суток с момента отправки поезда с подмосковного ТЛЦ «Белый Раст» на ТЛЦ «Калининград», что в три раза быстрее по сравнению с автомобильной транспортировкой груза.

В КЖД отмечают, что впервые на инфраструктуре Калининградской магистрали выгрузка контрейлера была произведена с помощью крана, вертикальным способом (до сих пор на станциях дороги использовалась накатная технология погрузки и выгрузки)

После выгрузки фура была оперативно отправлена со станции грузополучателю.

Рассматриваются варианты регулярных отправок полуприцепов на контрейлерных платформах в Калининград, с обратной загрузкой товарами местных предпринимателей.

Инфраструктура Калининградской железной дороги полностью подготовлена к погрузке и выгрузке таких поездов с применением различных технологий. В частности, на станциях Дзержинская Новая и Черняховск введены в эксплуатацию четыре крана.

Фото: КЖД