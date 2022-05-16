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Контрейлер с товарами народного потребления прибыл на ТЛЦ «Калининград»
16.05.2022

Контрейлер с товарами народного потребления прибыл на ТЛЦ «Калининград»


    • В транспортно-логистическом центре «Калининград» (станция Дзержинская Новая) состоялась выгрузка из состава поезда автомобильного полуприцепа с товарами народного потребления.

    Как сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги, тестовый рейс занял 4 суток с момента отправки поезда с подмосковного ТЛЦ «Белый Раст» на ТЛЦ «Калининград», что в три раза быстрее по сравнению с автомобильной транспортировкой груза.

    В КЖД отмечают, что впервые на инфраструктуре Калининградской магистрали выгрузка контрейлера была произведена с помощью крана, вертикальным способом (до сих пор на станциях дороги использовалась накатная технология погрузки и выгрузки)

    После выгрузки фура была оперативно отправлена со станции грузополучателю.

    Рассматриваются варианты регулярных отправок полуприцепов на контрейлерных платформах в Калининград, с обратной загрузкой товарами местных предпринимателей.

    Инфраструктура Калининградской железной дороги полностью подготовлена к погрузке и выгрузке таких поездов с применением различных технологий. В частности, на станциях Дзержинская Новая и Черняховск введены в эксплуатацию четыре крана.

    Фото: КЖД


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