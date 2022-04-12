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Железнодорожные перевозки грузов разворачиваются с запада на восток
12.04.2022

Железнодорожные перевозки грузов разворачиваются с запада на восток


    • РЖД готовы к изменению географии грузоперевозок. Об этом заявил на пленарной дискуссии транспортно-логистического конгресса «ТрансРоссия» первый заместитель генерального директора ОАО «Российские железные дороги» Сергей Павлов, сообщается в Телеграм-канале железной дороги.

    «Сейчас мы видим, что грузы разворачиваются с запада на восток, а также на юг через транскаспийские маршруты, Казахстан, Азербайджан, – сказал он. – Это новый вызов, мы к нему готовы».

    Он также отметил, что переориентация грузов на новые маршруты требует дальнейшего развития инфраструктуры. Поэтому компания продолжает работы по расширению пропускных и провозных способностей восточного полигона, заканчивает проектирование и развитие погранперехода Дербент, рассчитывает на открытие в этом году нового пункта пропуска Нижнеленинское — Тунцзян.

    Фото: Телеграм-канал РЖД


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