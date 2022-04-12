Железнодорожные перевозки грузов разворачиваются с запада на восток

РЖД готовы к изменению географии грузоперевозок. Об этом заявил на пленарной дискуссии транспортно-логистического конгресса «ТрансРоссия» первый заместитель генерального директора ОАО «Российские железные дороги» Сергей Павлов, сообщается в Телеграм-канале железной дороги.

«Сейчас мы видим, что грузы разворачиваются с запада на восток, а также на юг через транскаспийские маршруты, Казахстан, Азербайджан, – сказал он. – Это новый вызов, мы к нему готовы».

Он также отметил, что переориентация грузов на новые маршруты требует дальнейшего развития инфраструктуры. Поэтому компания продолжает работы по расширению пропускных и провозных способностей восточного полигона, заканчивает проектирование и развитие погранперехода Дербент, рассчитывает на открытие в этом году нового пункта пропуска Нижнеленинское — Тунцзян.

Фото: Телеграм-канал РЖД