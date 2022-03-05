Железнодорожные контейнеры, 2 месяца 2022: рост почти по всем грузам

По итогам 2 месяцев 2022 года перевозка контейнеров по сети железных дорог России составила 1 млн 76 тыс. TEU. Это на 11,6% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

При этом перевозка контейнеров во внутреннем сообщении увеличилась на 8,2% до 400 тыс. TEU. Экспортные перевозки выросли на 4,7% до 255,5 тыс. TEU, импортные – на 28,6% до 254,8 тыс. TEU и транзитные – на 8,4% до 165,5 тыс. TEU.

Перевозка только груженых контейнеров во всех видах сообщения в январе выросла на 12,7% и составила 749,8 тыс. TEU.

По данным ОАО «Российские железные дороги», самая высокая динамика отмечена в перевозках рыбы – рост в 1,7 раза (до 5,2 тыс. TEU) и химических и минеральных удобрений – рост в 1,6 раза (до 9,9 тыс. TEU).

Объем перевозок химикатов и соды в контейнерах вырос на 6% (до 127,7 тыс. TEU), лесных грузов – на 12,9% (до 88,5 тыс. TEU), бумаги – на 7% (до 64,2 тыс. TEU), черных металлов – на 2,2% (до 39,7 тыс. TEU).

Перевозка промышленных товаров увеличилась на 10,8% (до 78,6 тыс. TEU), метизов – на 15,7% (до 68,7 тыс. TEU), автомобилей и запчастей – на 6,2% (до 43,5 тыс. TEU), строительных грузов – на 36,7% (22,8 тыс. TEU).

Также рост объемов отмечается в перевозках остальных и сборных грузов – на 35,8% до 29,3 тыс. TEU, цветной руды и серного сырья – на 29,4% до 7,1 тыс. TEU, металлоконструкций – на 4,5% до 2,1 тыс. TEU.

Перевозка нефтяных грузов по итогам января-февраля текущего года в сравнении с показателем аналогичного периода прошлого года увеличилась на 7,1% и достигла 11,8 тыс. TEU

Отмечается также рост в перевозках зерна – на 13,9% до 7,1 тыс. TEU, остальных продовольственных товаров – на 33% до 30,5 тыс. TEU, картофеля, овощей, фруктов – на 28,3% до 2,1 тыс. TEU и продуктов перемола – на 0,4% до 1,6 тыс. TEU.

Снизилась в январе-феврале 2022 года только перевозка в контейнерах цветных металлов – на 1%, до 24,7 тыс. TEU.