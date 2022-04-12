Конференция «ЗерноЛогистика 2022»

Проблемы логистики зерна обсудят на Чёрном море более 200 участников отрасли

Новая экономическая реальность и санкции кардинально изменили не только логистику агропродукции, но и саму возможность экспорта зерновых и масличных. Порты Азовского моря и Дона пока полностью выпали из транспортной цепи, под вопросом нормальное функционирование порта Новороссийск. Фактически под европейскими санкциями находится весь российский флот, есть проблемы и с фрахтом иностранных судов. Экспортные ограничения также вызывают опасения в отрасли.

Создавшуюся ситуацию обсудят на конференции «ЗерноЛогистика 2022». Оргкомитет конференции адаптировал программу под новые экономические реалии.

Конференция состоится 28 – 29 апреля 2022 в Новороссийске, на побережье Чёрного моря.

Конференцию прошлого года посетили более 250 делегатов из России и Казахстана, что делает форум «ЗерноЛогистика» одним из крупнейших и наиболее престижных событий для всех, кто связан с экспортом зерновых и масличных в России и странах СНГ.

В конференции принимают участие производители и экспортёры зерна, российские судовладельцы, фрахтовые брокеры, ж/д-операторы, морские юристы и страховщики, чтобы обсудить новые вызовы для экспорта зерновых. Экспортёрам важно узнать экспертное мнение из первых рук.

Среди участников – руководители, топ-менеджеры и владельцы компаний:

УК, агрохолдинги, трейдеры, экспортёры: Агро-Тема, Агро Экспорт, Агрорезерв, Агро Зерно Юг, АгроКонцерн Покровский, АПК АСТ Компани М, Атлант Агро, Центр Соя, Витерра Рус, Грейн Агро, Грейн Вэйв, Грейн-Экспорт, Деметра-Холдинг, ДонБиоТех, ДонЭкспорт, Зерно-Ресурс, Зерно-Торг, Интрофорус, Казанский жировой комбинат, Каракаш Агро, Компания «Благо», Компания «Био-Тон», Компания Луис Дрейфус Восток, Координирующий распределительный центр «ЭФКО-Каскад», КОФКО Интернэшнл РУ, Краснодарзернопродукт-Экспо, Лит Агро, Нижегородский масло-жировой комбинат, Объединённая зерновая компания, ОЗК Трейдинг, Петрохлеб-Кубань, Премиум, Русагро, Русский Дом, Русский тоннаж, Сапфир-Агро, Свисс Сингапор Рустрейдко, Сиренц Глобал Мерчантс Восток, Таврическая Зерновая Компания Экспо, Тамбовский бекон, Топ Грейн Л.Т.Д., Торговый дом «АРНЕМ», Торговый дом Концерн Покровский, Торговый дом «НМЖК», Торговый Дом «РИФ», Торговый дом «Содружество», Торговый Дом «Черноземье», Фермер, Экском-Агро, Agrozan Rus, Grain Agro Trade, IXANTO (Казахстан), TradeAgra (Казахстан);

Транспортировка, складирование, хранение зерновых: FESCO, Альфатранспрофит, Виа Логистик, Группа Рускон, ГК Скат, Евросиб СПб-ТС, Ейский фарватер, Каргис, КаргоАгроКом, Легендагро Логистика, Мариус, Нефтехимтранс (ГК РусИранЭкспо), НС Транс, Рассвет, Санадор, Сигал Шиппинг, СпецАгро, ТК «Русгруз», ТЭК Навигатор, ФЕСКО Интегрированный Транспорт, Универсальный Экспедитор, Чарта, Эй Би Транс, Экспосервис;

Портовые терминалы и элеваторы: Азовский Зерновой Терминал, Ейск-Порт-Виста, Ейский морской порт, Зерновой Терминальный комплекс Тамань, Изобильненский зерновой терминал, Морской грузовой терминал «Кавказ», Новороссийский комбинат хлебопродуктов, Ростовский зерновой терминал, Ростовский мультимодальный морской порт, Туапсинский зерновой терминал, Элеваторный Комплекс Безменовский;

ЖД-операторы: Национальная транспортная компания, РосАльянс, Русагротранс, Технотранс, ТрансКонтейнер, Центральная дирекция управления движением – филиал ОАО «РЖД» (ЦД);

Судоходные компании, фрахтовые брокеры, сюрвей: AV Shipbrokers, Rufco, Аврора Трейд, Ансон Логистикс, Нитро Шиппинг, Судоходная компания «Волжское пароходство», Котекна Инспекшн (Восток), Петролеум Аналистс, Проэкс, Си Ай Эс Новороссийск, Стокпайл Сюрвейинг Энд Протекшн;

Производители оборудования: АрмоПласт, Бонум, УК РМ Рейл, Precia Molen Russia; Банки, страхование, юридические и иные компании: Абсолют Страхование, Газпромбанк, Ингосстрах, Сбербанк, СК «Пари», Юридическая фирма «Ремеди», Most Organic Ltd, Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа, УК «РусХим», Центр оценки качества зерна, Цифровая Логистическая Платформа Smartseeds;

и многие другие.

После конференции состоится вечерний приём — Grain Gala Dinner в ресторане загородной винодельни, во второй день, для закрепления новых деловых контактов в неформальной обстановке, участников конференции ждёт экскурсия на один из специализированных транспортно-логистических объектов. После этого делегаты отправятся на уникальную винодельню, где осмотрят новое винодельческое хозяйство. Гостей винодельни будет ждать фуршет на виноградниках – Grain BBQ Party – с блюдами из фермерских продуктов.

Партнёр конференции – Precia Molen.

Информационный партнёр – SeaNews.

Сайт конференции: www.grain.events

Регистрация участников доступна по ссылке: https://konfer.ru/events/15622/

Запросить полный список участников Вы можете в Оргкомитете: +7 (495) 646-01-51, +7 (812) 448-08-48, info@konfer.ru , sales@konfer.ru (Светлана Барсукова)