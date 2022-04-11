Росимущество продало 67 морских судов

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) ведет работу по реализации морских судов, обращенных в собственность Российской Федерации, в том числе конфискованных за незаконный вылов биологических ресурсов.

Так, на апрель этого года Росимущество продало на аукционах 67 судов, сообщается на сайте ведомства. От их продажи в федеральный бюджет РФ поступило более 132 миллионов рублей.

Кроме того, Росимущество проводит мероприятия по подъему и утилизации нереализованных на аукционах 8 подтопленных и затонувших судов в Сахалинской и Мурманской областях.

Агентство ведет работу в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1486 «О распоряжении морскими судами и судами внутреннего плавания, обращенными в собственность Российской Федерации».

Фото: сайт Росимущества