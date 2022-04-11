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Росимущество продало 67 морских судов
11.04.2022

Росимущество продало 67 морских судов


    • Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) ведет работу по реализации морских судов, обращенных в собственность Российской Федерации, в том числе конфискованных за незаконный вылов биологических ресурсов.

    Так, на апрель этого года Росимущество продало на аукционах 67 судов, сообщается на сайте ведомства. От их продажи в федеральный бюджет РФ поступило более 132 миллионов рублей.

    Кроме того, Росимущество проводит мероприятия по подъему и утилизации нереализованных на аукционах 8 подтопленных и затонувших судов в Сахалинской и Мурманской областях.

    Агентство ведет работу в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1486 «О распоряжении морскими судами и судами внутреннего плавания, обращенными в собственность Российской Федерации».

    Фото: сайт Росимущества


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