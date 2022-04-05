Цены на новые суда растут

Цены на новые суда находятся на самом высоком уровне с 2009 года. По сравнению с ноябрем 2020 года, когда цены на новострои были зафиксированы на минимуме, рост составил 25%, сообщает Seatrade Maritime News со ссылкой на данные Clarkson Research. Это самый резкий рост цен за последние 20 лет, и они будут продолжать расти из-за роста цен на сырье, энергию и инфляционного давления на судостроительную отрасль.

Больше всего цены выросли на новые контейнеровозы. Судно вместимостью 15 тыс. TEU сейчас стоит на 50% дороже, чем в начале 2021 года. Новые балкеры подорожали на 30%, танкеры типа MR – на 21%, газовозы – на 18%.

Главной причиной удорожания новых судов стало повышение цен на сталь: 800 долларов за тонну в 2022 году против 550 долларов в 2022 году.

«Clarkson прогнозирует снижение объема контрактов на строительство новых судов из-за высоких цен и длительных сроков поставок, а также из-за загруженности верфей. Мощности большинства верфей уже сейчас бронируются на 2025 год. Понятно, что новые суда будут только дорожать, в том числе из-за того, что будут оснащены энергосберегающими технологиями и двигателями, которые способны адаптироваться к использованию нескольких видов топлива», — резюмирует издание.

Фото: CSSC