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Цены на новые суда растут
05.04.2022

Цены на новые суда растут


    • Цены на новые суда находятся на самом высоком уровне с 2009 года. По сравнению с ноябрем 2020 года, когда цены на новострои были зафиксированы на минимуме, рост составил 25%, сообщает Seatrade Maritime News со ссылкой на данные Clarkson Research. Это самый резкий рост цен за последние 20 лет, и они будут продолжать расти из-за роста цен на сырье, энергию и инфляционного давления на судостроительную отрасль.

    Больше всего цены выросли на новые контейнеровозы. Судно вместимостью 15 тыс. TEU сейчас стоит на 50% дороже, чем в начале 2021 года. Новые балкеры подорожали на 30%, танкеры типа MR – на 21%, газовозы – на 18%.

    Главной причиной удорожания новых судов стало повышение цен на сталь: 800 долларов за тонну в 2022 году против 550 долларов в 2022 году.

    «Clarkson прогнозирует снижение объема контрактов на строительство новых судов из-за высоких цен и длительных сроков поставок, а также из-за загруженности верфей. Мощности большинства верфей уже сейчас бронируются на 2025 год. Понятно, что новые суда будут только дорожать, в том числе из-за того, что будут оснащены энергосберегающими технологиями и двигателями, которые способны адаптироваться к использованию нескольких видов топлива», — резюмирует издание.

    Фото: CSSC


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