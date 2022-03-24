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О преобразовании ФГУП «Росморпорт» в АО «Росморпорт»
24.03.2022

О преобразовании ФГУП «Росморпорт» в АО «Росморпорт»

    • Госдума приняла в первом чтении два законопроекта, направленные на реорганизацию ФГУП «Росморпорт» в акционерное общество в 100% госсобственности, сообщается на сайте Росморречфлота.  Документы инициированы правительством РФ.

    Законопроектом предлагается реорганизовать ФГУП «Росморпорт» в АО «Росморпорт», 100% акций которого принадлежит Российской Федерации, без включения в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества на плановый период. Решение об условиях приватизации имущественного комплекса ФГУП «Росморпорт» принимается органом по управлению государственным имуществом по согласованию с Минтрансом России и Федеральным агентством морского и речного транспорта.

    На дочерние хозяйственные общества АО «Росморпорт», а также на их дочерние общества не распространяется ограничение иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

    Органами управления АО «Росморпорт» будут являться единственный акционер, совет директоров, единоличный исполнительный орган (генеральный директор), а органом контроля – ревизионная комиссия. От имени Российской Федерации полномочия единственного акционера АО «Росморпорт» будет осуществлять определяемый правительством орган власти. Члены совета директоров и члены ревизионной комиссии АО «Росморпорт» будут избираться органом, осуществляющим от имени РФ полномочия единственного акционера АО «Росморпорт». Ликвидация и реорганизация АО возможны на основании федерального закона, определяющего условия, порядок и сроки его ликвидации или реорганизации.

    Вторым законопроектом предусматривается реализация механизма реорганизации ФГУП «Росморпорт», в частности, земельный участок для размещения и эксплуатации объектов инфраструктуры морского порта должен предоставляться в аренду АО «Росморпорт» без торгов. В собственности АО «Росморпорт» могут находиться следующие объекты инфраструктуры морского порта (которые в настоящее время могут находиться только в федеральной собственности): подходные каналы, подводные сооружения, созданные в результате проведения дноуглубительных работ, радиолокационные системы управления движением судов, объекты инфраструктуры морского порта, необходимые для функционирования Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности; средства навигационного оборудования и другие объекты навигационно-гидрографического обеспечения морских путей; объекты и средства автоматической информационной системы, единой службы контроля судоходства и управления судоходством.

    По словам председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова, принятие законопроекта связано с необходимостью повышения эффективности работы такого стратегического предприятия, как ФГУП «Росморпорт». «Комитет рекомендовал законопроект к принятию только после представления исчерпывающей информации о стратегии развития предприятия, структуре его имущественного комплекса, механизме формирования доходов и расходов предприятия. По итогам изучения всех представленных документов было принято положительное решение. Основной целью преобразования предприятия в форму акционерного общества является повышение эффективности работы стратегического предприятия «Росморпорт». Обязательное условие – сохранение полного контроля государства за предприятием. 100% акций непубличного акционерного общества «Росморпорт» должно принадлежать РФ, их отчуждение и залог запрещены», – пояснил С.Гаврилов.

    Фото: Росморречфлот


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