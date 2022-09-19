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«Росморпорт» модернизирует четыре ледокола-ветерана
19.09.2022

«Росморпорт» модернизирует четыре ледокола-ветерана


    • ФГУП «Росморпорт» модернизирует четырех ледоколов предприятия проекта 1105: «Капитан Букаев», «Капитан Зарубин», «Капитан Чадаев», «Капитан Чечкин», сообщает пресс-служба предприятия.

    Модернизируют суда 1977–1978 годов постройки с целью продления срока эксплуатации и обеспечение их коммерческого использования в периоды вне ледовой навигации.

    Разработку технического проекта модернизации выполнит АО «Нордик Инжиниринг». Окончание проектных работ запланировано на весну 2023 года. Работы по модернизации судов запланированы к проведению в период с 2025 по 2030 год.

    Планируется, что в проекте модернизации будет предусмотрена замена морально устаревших и выработавших свой эксплуатационный ресурс основных и вспомогательных механизмов, обновление систем управления и повышение класса автоматизации судов, оптимизация каютного фонда для проведения судовой практики курсантов учебных заведений и общее существенное улучшение условий пребывания экипажей ледоколов.

    Мероприятие по модернизации ледоколов предложено ФГУП «Росморпорт» к включению в федеральный проект «Морские порты России» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в рамках предложений по его продлению на период до 2030 года. Наличие разработанной технической документации – одно из условий включения данного мероприятия в федеральный проект и федеральную адресную инвестиционную программу.

    Фото: «Росморпорт»


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