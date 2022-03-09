Запрещен вывоз из России иностранных медицинских изделий

В России введён временный запрет на вывоз из страны иностранных медицинских изделий. Соответствующее постановление 6 марта 2022 года №302 подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Речь идёт о медицинских изделиях, которые были доставлены из государств, присоединившихся к санкциям, и сейчас находятся на складах импортёров или проходят таможенные процедуры», – говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

Решение правительства позволит не допустить дефицита медицинских изделий на территории России из-за введённых ограничительных мер со стороны недружественных государств.

Постановление действует до 31 декабря 2022 года.

Фото: сайт правительства РФ