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Запрещен вывоз из России иностранных медицинских изделий
09.03.2022

Запрещен вывоз из России иностранных медицинских изделий


    • В России введён временный запрет на вывоз из страны иностранных медицинских изделий. Соответствующее постановление 6 марта 2022 года №302 подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

    «Речь идёт о медицинских изделиях, которые были доставлены из государств, присоединившихся к санкциям, и сейчас находятся на складах импортёров или проходят таможенные процедуры», – говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

    Решение правительства позволит не допустить дефицита медицинских изделий на территории России из-за введённых ограничительных мер со стороны недружественных государств.

    Постановление действует до 31 декабря 2022 года.

    Фото: сайт правительства РФ


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