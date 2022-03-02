Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
В каких регионах снизился импорт в 2021 году в деталях
02.03.2022

В каких регионах снизился импорт в 2021 году в деталях


  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    25.02.2022
    «Под удар попадут многие компании» – мнение эксперта
    Участники ВЭД, перевозчики, экспедиторы следят за курсом валют, санкциями, новостями с автомобильных погранпереходов ЕС […]
    ВЭДИмпортКанавараПеревозки
    0
    01.02.2022
    Экспорт и импорт подакцизных грузов, 11 месяцев 2021: ввоз и вывоз алкоголя увеличился
    Экспорт российской водки за январь-ноябрь 2021 года достиг уровня 2,14 млн декалитров в пересчете на […]
    2021ИмпортПодакцизные товарыЭкспорт
    0
    10.01.2022
    Грузы РЖД, 2021 год: погрузка выросла на 3,2%
    Погрузка на сети РЖД по итогам 2021 года составила 1 млрд 282,9 млн тонн […]
    2021ПогрузкаРЖД
    0
    04.02.2022
    Мясной импорт в январе-ноябре 2021 года в деталях
    По данным сервиса SeaNews ТСВТ, за январь-ноябрь 2021 года в Россию было ввезено 500,9 […]
    Только для подписчиков
    2021ИмпортСтатистика таможниТСВТ
    0
    24.02.2022
    Импорт в регионы в 2021 году
    В 2021 году в Россию было импортировано товаров на сумму 293,4 млрд долларов, на 26,6% больше по сравнению с 2020 годом.
    2021ИмпортСтатистика таможниТСВТ
    0
    10.01.2022
    Грузооборот Дальневосточного бассейна в ноябре 2021 года в деталях
    В ноябре 2021 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна снизился на 3,7% относительно показателя аналогичного […]
    Только для подписчиков
    2021ГрузооборотДальневосточный бассейнПОРТСТАТ
    0


  •  




  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    02.03.2022 P&O Maritime Logistics выходит на контейнерный рынок
    01.03.2022 Maersk временно приостанавливает прием букингов на/из России
    01.03.2022 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в январе 2022 года вырос на 47,3%
    01.03.2022 Новый MD в Sealand
    01.03.2022 «ТрансКонтейнер» подписал соглашение с китайскими экспедиторами
    01.03.2022 Новый мультимодальный транзитный сервис Китай – Европа
    Госрегулирование Показать всё
    01.03.2022 О стабилизации рынков, поддержке импортозамещения и внутренних капиталовложениях
    22.02.2022 Портовикам придется платить в 10 раз больше за экологические нарушения
    18.02.2022 «Бронка» переходит к Ростеху
    14.02.2022 Часть акватории Мурманского порта вошла в ТОР «Столица Арктики»
    08.02.2022 Новый гендиректор в Росморпорте
    04.02.2022 Госорганы обязали отказаться от бумажного документооборота в портах
  • Войти