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P&O Maritime Logistics выходит на контейнерный рынок
02.03.2022

P&O Maritime Logistics выходит на контейнерный рынок


    • P&O Maritime Logistics, дочерняя структура DP World, завершила модификацию одного из своих многоцелевых судов типа MCV (Multi Carrying Vessel) под контейнерные перевозки, сообщила компания в одной из соцсетей. В планах – модернизация еще пяти судов MCV.

    «Мы выходим на контейнерный рынок, чтобы обеспечить дополнительные провозные мощности на менее маршрутах, где грузов меньше, но возить их требуется чаще», – цитирует Container News CEO P&O Maritime Logistics Мартина Хельвега.

    Согласно заявлению компании, на которое ссылается издание, модернизированное судно идеально подходит для short sea перевозок, а также для работы на реках и в мелководных портах, например, для транзита Турция – Каспий по российским рекам.

    Когда будут переоборудованы еще пять судов, P&O Maritime Logistics рассчитывает занять нишу на маршрутах между Северной и Южной Америкой и Юго-Восточной Азией.

    «Несколько судов MCV задействованы на перевозках лопастей ветряных турбин, крупных технологических модулей, реакторов и другого негабаритного оборудования на short sea маршрутах и на Волго-Донском канале», – пишет Container News.

    Напомним, в мае прошлого года в P&O Maritime Logistics сообщал о планах переоборудовать под перевозку контейнеров два судна, отмечая, что MCV идеально подходят для работы на российских реках.


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