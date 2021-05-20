Новый сервис Турция – Каспий

P&O Maritime Logistics, дочерняя компания DP World, запускает новый сервис для контейнерных и breakbulk грузов между портами Мраморного и Каспийского моря. Пробный рейс состоялся в конце апреля.

Как следует из сообщения оператора, в ротацию входят Ярымджа в Турции, где у DPW работает контейнерный терминал DP World Yarimca, Актау (Казахстан) и Туркменбаши (Туркмения).

На вопрос SeaNews, планируются ли на маршруте судозаходы в российские порты, в компании пока не ответили. Однако в сообщении P&O Maritime Logistics приводятся слова CEO компании Мартина Хелвега, который говорит об «огромном потенциале для повышения эффективности торговли между, Турцией, Россией и Средней Азией».

На сервисе будут задействованы многоцелевые суда типа MCV (Multi Carrying Vessel), которые используются для транспортировки как контейнерных (промышленные машины, строительные материалы, текстиль, косметика, бытовая техника), так и навалочных грузов, а также позволяют обеспечить перевозку breakbulk’а и проектных грузов.

В P&O Maritime Logistics считают, что MCV идеально подходят для работы на российских реках и рассчитывают в ближайшие несколько месяцев переоборудовать и провести освидетельствование на класс MCV по крайней мере еще по двум судам для перевозки контейнеров для новой линии.