FESCO будет использовать немецкий опыт в ремонте судов

Транспортная группа FESCO и Intership Navigation, входящая в состав немецкой судоходной компании Hartmann Group, заключили на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве в сфере технического менеджмента судов.

Как сообщили SeaNews в FESCO, компания планирует использовать опыт и компетенции Hartmann Group при осуществлении докового и текущего ремонта своих судов, а также при выполнении различных работ для их поддержания в надлежащем техническом состоянии. Кроме того, в рамках соглашения компании намерены сотрудничать в вопросах приобретения судов.

«Сотрудничество с Hartmann Group позволит нам, с одной стороны, поддерживать флот FESCO в исправном техническом состоянии, снизив при этом нагрузку на собственные ресурсы, с другой стороны, мы сможем активнее заниматься инвестиционными проектами в рамках развития морского дивизиона Группы, — отметил президент FESCO Аркадий Коростелёв. – Безусловно, мы рады такому взаимовыгодному сотрудничеству, которое, как ожидается, станет долгосрочным и поможет нам еще быстрее реагировать на запросы рынка, внедрять новые продукты и сервисы».