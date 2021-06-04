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FESCO будет использовать немецкий опыт в ремонте судов
04.06.2021

FESCO будет использовать немецкий опыт в ремонте судов

    • Транспортная группа FESCO и Intership Navigation, входящая в состав немецкой судоходной компании Hartmann Group, заключили на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве в сфере технического менеджмента судов.

    Как сообщили SeaNews в FESCO, компания планирует использовать опыт и компетенции Hartmann Group при осуществлении докового и текущего ремонта своих судов, а также при выполнении различных работ для их поддержания в надлежащем техническом состоянии. Кроме того, в рамках соглашения компании намерены сотрудничать в вопросах приобретения судов.

    «Сотрудничество с Hartmann Group позволит нам, с одной стороны, поддерживать флот FESCO в исправном техническом состоянии, снизив при этом нагрузку на собственные ресурсы, с другой стороны, мы сможем активнее заниматься инвестиционными проектами в рамках развития морского дивизиона Группы, — отметил президент FESCO Аркадий Коростелёв. – Безусловно, мы рады такому взаимовыгодному сотрудничеству, которое, как ожидается, станет долгосрочным и поможет нам еще быстрее реагировать на запросы рынка, внедрять новые продукты и сервисы».


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