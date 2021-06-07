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Конкуренция и конфликт как драйверы трансформации бизнеса
07.06.2021

Конкуренция и конфликт как драйверы трансформации бизнеса

    • Трансформация бизнеса лежит снаружи и внутри компании. Об этом заявила генеральный директор АО «Группа Илим» Ксения Соснина на панельной дискуссии на панельной дискуссии «Трансформация бизнеса как источник экономического роста» в рамках Петербургского экономического форума-2021. Управлять трансформацией бизнеса, по ее мнению, можно только через этот подход.

    «Снаружи – это, конечно, конкуренция. Внутри компании трансформации – это управление конфликтами, – сказала К.Соснина. – Конфликт – это единственный диалектический драйвер развития. Для компаний, которые работают на приватизированных советских активах и стараются изменить лицо компании и бизнеса, это управление конфликтами постоянно. Это старые активы, это утрачиваемые людьми навыки, попытки выйти на новые рынки, освоить новые компетенции. Это совершенно другого масштаба стратегии, по сравнению с тем, когда вы оперируете на внутреннем рынке. В итоге вы имеете дело со стратегией управления результативностью и людьми».

    По словам К.Сосниной, стратегия «Люди и результативность» – это зоны, в которых «Илим» оперировал, трансформируя себя, одновременно находясь в ситуации глобальной конкуренции.

    «У нас дополнительный элемент – мы российско-американское совместное предприятие, при это 50 на 50, что само по себе своеобразна конструкция, – продолжила она. – Я не говорю, что это еще один источник конфликтов, но это требует дополнительных компетенций от менеджмента и совета директоров, чтобы эта конструкция гармонично и сбалансированно развивалась». Она отметила, что в настоящее время «Илим» трансформируется в парадигме баланса и гармонизации мощностей, технологий и рынка.


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