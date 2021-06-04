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Новый контейнерный сервис FESCO Ob Amur Shuttle
04.06.2021

РЖД и FESCO будут внедрять смарт-контракты

    • ОАО «Российские железные дороги» и Транспортная группа FESCO заключили на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве в области реализации сервиса по использованию смарт-контрактов. Подписи под документом поставили генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров и президент FESCO Аркадий Коростелёв.

    Как сообщили SeaNews в FESCO, компании намерены совместно реализовать сервис по использованию смарт-контрактов при осуществлении грузовых железнодорожных перевозок.

    Пилотным проектом станет маршрут «Владивостокский морской торговый порт» – станция Санкт-Петербург-Финляндский. На первом этапе будут разработаны продукционные правила – описание алгоритма смарт-контракта. Для этого компании создадут совместную рабочую группу.

    Сервис по использованию смарт-контрактов обеспечивает договорное сопровождение основных операций транспортно-логистической деятельности и возникающих взаиморасчетов между участниками перевозочного процесса.


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