РЖД и FESCO будут внедрять смарт-контракты

ОАО «Российские железные дороги» и Транспортная группа FESCO заключили на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве в области реализации сервиса по использованию смарт-контрактов. Подписи под документом поставили генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров и президент FESCO Аркадий Коростелёв.

Как сообщили SeaNews в FESCO, компании намерены совместно реализовать сервис по использованию смарт-контрактов при осуществлении грузовых железнодорожных перевозок.

Пилотным проектом станет маршрут «Владивостокский морской торговый порт» – станция Санкт-Петербург-Финляндский. На первом этапе будут разработаны продукционные правила – описание алгоритма смарт-контракта. Для этого компании создадут совместную рабочую группу.

Сервис по использованию смарт-контрактов обеспечивает договорное сопровождение основных операций транспортно-логистической деятельности и возникающих взаиморасчетов между участниками перевозочного процесса.