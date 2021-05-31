Total меняет название

Акционеры французской энергетической компании Total одобрили решение о ребрендинге, о котором было объявлено в феврале этого года в рамках стратегической трансформации. В частности, компания сменила свое название на TotalEnergies и изменила визуальную идентичность.

«Наша цель — стать игроком мирового класса в переходной энергетике. Вот почему Total трансформируется и становится TotalEnergies, — говорится в официальном заявлении компании. – Компания стремится уменьшить свою зависимость от нефтепродуктов за счет инвестиций в возобновляемые источники энергии, такие как солнечная и ветроэнергетика».