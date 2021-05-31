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Total меняет название
31.05.2021

Total меняет название

    • Акционеры французской энергетической компании Total одобрили решение о ребрендинге, о котором было объявлено в феврале этого года в рамках стратегической трансформации. В частности, компания сменила свое название на TotalEnergies и изменила визуальную идентичность.

    «Наша цель — стать игроком мирового класса в переходной энергетике. Вот почему Total трансформируется и становится TotalEnergies, — говорится в официальном заявлении компании. – Компания стремится уменьшить свою зависимость от нефтепродуктов за счет инвестиций в возобновляемые источники энергии, такие как солнечная и ветроэнергетика».


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