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«Новатэк» продал 10% «Арктической перевалки» Total
03.06.2021

«Новатэк» продал 10% «Арктической перевалки» Total

    • Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума ПАО «Новатэк» и TotalEnergies SE подписали договор купли-продажи в отношении 10% доли участия в ООО «Арктическая Перевалка».

    По словам председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона, перевалочные комплексы обеспечат оптимальное использование нашего ледового танкерного флота и снизят стоимость транспортировки на рынки стран-потребителей для уже действующих и новых СПГ-проектов компании. «Вхождение нашего давнего партнера TotalEnergies в проект по перевалке будет способствовать повышению конкурентоспособности наших совместных проектов и успешному развитию логистической цепочки СПГ с применением лучшей мировой практики в области экологии и предотвращения изменения климата», – отметил Л.Михельсон.

    ООО «Арктическая Перевалка» – дочернее общество «Новатэк», являющееся оператором двух строящихся перегрузочных комплексов СПГ, которые находятся на Камчатке и в Мурманской области.

    Терминалы призваны обеспечить эффективную транспортировку СПГ с «Арктик СПГ 2» и других проектов «Новатэка» путем организации перегрузки с СПГ-танкеров ледового класса Arc7 на конвенциональные суда. Каждый из терминалов включает плавучее хранилище СПГ объемом 360 тыс. куб. м с двумя точками перевалки «борт-в-борт».

    По данным онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, по итогам 4 месяцев 2021 года  ООО «Арктическая Перевалка» отгрузило через Мурманск 554,6 тонн СПГ.

    Также сегодня «Новатэк» и TotalEnergies подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере декарбонизации, производства водорода и использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

    Согласно документу, стороны намерены развивать сотрудничество по сокращению выбросов парниковых газов на совместных проектах, применению технологий улавливания и закачки углекислого газа, использованию ВИЭ на СПГ-проектах, производству и использованию водородного топлива, а также маркетингу углеродно-нейтральной продукции, включая СПГ.

    В частности, отмечают в «Новатэке», стороны намерены проработать технические решения по повышению эффективности электрогенерации для производства СПГ, в том числе за счет применения технологий утилизации отходящего тепла. Меморандум предусматривает развитие технологий перевода газотурбинного оборудования на водородное топливо. Стороны также договорились проработать решения по строительству мощностей ветроэлектрогенерации и других возобновляемых источников энергии для снижения углеродного следа СПГ-проектов.

    «Вместе с нашим давним партнером TotalEnergies мы реализуем технические решения для снижения углеродного следа наших проектов «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ 2» и повышения конкурентоспособности нашего СПГ, – прокомментировал подписанный меморандум Л.Михельсон. – Наша долгосрочная цель – обеспечение бесперебойных поставок доступного и низкоуглеродного природного газа на мировые рынки, и сотрудничество с TotalEnergies и нашими партнерами является для нас одним из способов внести вклад в декарбонизацию мировой энергетической отрасли».

     

     


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