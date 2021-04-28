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Total покупает у «Новатэка» долю в СПГ-терминалах
28.04.2021

Total покупает у «Новатэка» долю в СПГ-терминалах

    • «Новатэк» и Total подписали базовые условия соглашения по приобретению 10% доли участия в ООО «Арктическая Перевалка», сообщили SeaNews в «Новатэке».

    ООО «Арктическая Перевалка» – дочернее общество «Новатэка», являющееся оператором двух строящихся перегрузочных комплексов СПГ, которые находятся на Камчатке и в Мурманской области.

    Терминалы призваны обеспечить эффективную транспортировку СПГ с «Арктик СПГ 2» и других проектов «Новатэка» путем организации перегрузки с СПГ-танкеров ледового класса Arc7 на конвенциональные суда.

    Каждый из терминалов включает плавучее хранилище СПГ объемом 360 тыс. куб. м с двумя точками перевалки «борт-в-борт».


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